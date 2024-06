“La gente es agradecida cuando uno los hace reír”: humorista Frank ‘el Flaco’ Martínez

El reconocido humorista colombiano Frank ‘el Flaco’ Martínez pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar de su nuevo show, ‘Trascender’, que se presenta en el Teatro Libre.

En este espectáculo las personas se encontrarán con el mejor repertorio de ‘el Flaco’, pero también su principal característica, la improvisación en el humor.

“Es un sello que me caracteriza y me gusta mucho. Si improvisando era bueno, imagínese ahora que tengo tiempo. Este show es muy bueno para las personas que no me conocen”, aseguró.

¿Cómo decidió volverse humorista?

Contó que fue gracias a la fe que le tenía una mujer que, al notar que tenía un gran potencial para hacer reír a la gente, decidió inscribirlo en ‘Los Comediantes de la Noche’, un programa con humoristas.

“A veces siento que la gente cree más en uno que uno mismo. Cuando me llamaron de RCN pensé que me estaban tomando del pelo, pero fue gracias a ella que terminé ganando la convocatoria; ese fue el primer empujón”, mencionó.

“Ahí me di cuenta que podía hacer comedia, no me daba susto y se abrió ese nuevo mundo. Todo gracias a la influencia que tenía la confianza de las personas en mí”, agregó.

Tras varios años en la comedia, Martínez cree que su aporte al mundo es que “todos sean más amables”, pues siente que cuando se hace reír a las personas, ellas son muy agradecidas.

Finalmente, habló a la depresión entre los comediantes, asegurando que “la risa tapa (esa condición), pero también ayuda mucho”.

“Desde los 16 años me dijeron que sufría de depresión, aunque el humor me ha servido mucho a entretenerme”, concluyó.