Monitorean seis puntos críticos del río Sinú en el municipio de Lorica, Córdoba

Montería

A través de un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la Alcaldía de Lorica, Córdoba, son monitoreados seis puntos críticos detectados en el río Sinú por erosión e inundación. Se trata de los siguientes en la zona rural:

-Boca de Nueva Colombia- Cotocá Arriba

-Boca de Sarandelo - Sarandelo

-Boca de Mompos- Mata de Caña

-Boca del Yita- Isla de Sabá

-Corregimiento Los Gómez

-El Campano- Mata de Caña

“Debido al alto nivel que presenta el caudal del río Sinú por la fuerte temporada de lluvias se hace necesario reforzar las orillas para evitar que haya más afectaciones en viviendas y cultivos. Por eso, continuaremos trabajando sin descanso y de la mano con la comunidad en obras provisionales”, se informó por parte de la administración municipal que preside el alcalde Carlos Manzur, quien inspeccionó estos sectores.

- Comunidad de Sarandelo insiste en obras definitivas para evitar inundaciones:

La W Radio vía telefónica habló con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Sarandelo, Ángel Hernández, quien manifestó que sería traumático enfrentar inundaciones como las registradas en 2021. Desde entonces, solo se han planteado obras de mitigación, pero no definitivas.

“Estamos reforzando los puntos, pero solo son refuerzos, eso no nos garantiza de que no nos vamos a inundar; solo estamos previniendo las filtraciones para evitar que sean más grandes”, señaló el líder.

“Desde 2021 hasta la fecha se trabajaron dos obras, pero son de mitigación, obras que no sé cuánto costaron porque en realidad son obras que uno acá como comunidad dice: no sirven. Son obras que le ponen peso al camellón, una de estas se llevó la mitad del camellón, entonces, vemos que no es funcional. Tanto estudio en una obra de mitigación para qué…para nada, porque si fuera una obra definitiva, pues está bien, pero una obra que te va a durar un año y lo que nosotros hacemos de manera artesanal dura dos años, entonces es mejor lo que nosotros hacemos”, agregó el líder.

Las administraciones tanto municipal como departamental han indicado que no cuentan con recursos para obras definitivas. Sin embargo, han dispuesto de maquinaria para obras provisionales en esta zona, donde más de 100 familias están en alto riesgo.

De momento, el municipio de Lorica se encuentra en calamidad pública por las intensas lluvias que han elevado los niveles del río Sinú, el cual tiene en emergencia a cerca de 2.000 familias de zonas como Montería, Cereté, San Pelayo y el mismo Lorica, según un informe de la Defensoría del Pueblo.