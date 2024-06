Así fue la estrategia de Aldair Quintana contra Agustín Rodríguez en el penal de la final

Aldair Quintana, arquero del Atlético Bucaramanga, pasó por los micrófonos de Peláez De Francisco en La W para hablar del campeonato que logró el equipo ‘leopardo’, el primero en su historia, luego de derrotar a Santa Fe en su casa, el estadio El Campín.

El guardameta destacó que la idea de Rafael Dudamel fue clave para el título de la liga colombiana.

“Éramos un equipo muy aguerrido y competitivo, es algo que hay que destacar el profesor Dudamel”, dijo.

Asimismo, se refirió a la estrategia psicológica que le aplicó a Agustín Rodríguez, delantero de Santa Fe, para atajarle el penal decisivo.

“Creo que en el penal de Rodríguez, él había cobrado uno y la tiró a la mano derecha, traté de hablarle e intuí que no me la iba a volver a tirar allá, me arriesgué a lanzarme a la izquierda, un momento de mucha tensión”, mencionó.

“Es un juego psicológico tanto del pateador como de uno como arquero”, añadió.

¿Cómo hizo Bucaramanga para voltear el partido?

“Una de las virtudes es que somos muy sólidos defensivamente, pero hay momento del partido en el que iniciamos perdiendo. El grupo tenía algo claro, si nos poníamos primero en ventaja, era muy difícil que nos los empataran”.

Contrato con Bucaramanga

Reveló que tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero aseguró sentirse “contento, feliz y tranquilo”, pues “la ciudad me acogió muy bien y ahora con el título se pueden imaginar”.