Ópera de Colombia: artistas exigen pagos pendientes y cuestionan a su director

Hace un par de semanas, La W denunció los pagos incumplidos y la crisis financiera por la que está pasando la ópera de Colombia, en cabeza de su director, René Coronado. A raíz de eso, varios artistas y contratistas a los que Coronado prometió pagarles aún siguen esperando.

“La Ópera de Colombia me debe desde el año 2021, que fue el último proyecto que puede realizar con ellos, y el señor René Coronado desde el año 2022 no ha tenido ninguna comunicación conmigo o los que hicimos parte de ese proyecto, no responde por ninguna parte”, comentó ante los micrófonos de La W, Laura Gómez soprano y maestra en canto.

Henry Alarcón, escenógrafo profesional y quien tuvo la oportunidad de trabajar en varias obras para la Ópera, está esperando que le paguen más de 30 millones de pesos desde el 2022.

“Efectivamente nosotros accedimos a la petición de René Coronado de una manera muy amable en septiembre de 2022 para realizar la escenografía de la obra El Elixir de amor. Finalmente hubo dos contratos en donde me debe aún 30 millones de pesos. Creo que esto tiene que parar porque ya no tenemos ópera seria y que una entidad como esa que la maneje no está bien ¡Ya basta! porque es un engaño absoluto”.

También estuvo ante los micrófonos de La W, Camila González, asistente en varias obras de la ópera y a quien le incumplieron el acuerdo de pago el pasado 15 de junio.

“Yo tenía un acuerdo firmado desde abril y recibimos, algunos, no todos, un correo en donde el señor René nos pide paciencia, que no sigamos una campaña de desprestigio en contra de él y de la Ópera. Quiero dejarle claro a él por y a su abogado que esto no es una campaña de desprestigio, simplemente estamos todos muy cansados por lo que está pasando, es la tercera vez que me incumplen el pago. Mucha gente ni siquiera ha hablado con el abogado Roberto González y quiero que sepan que yo y la personas con las que estamos haciendo esto, vamos a seguir con las denuncias públicas porque parece ser la única forma en la que René responde”.

El correo al que se refiere González es enviado por el señor René Coronado en donde habla de la crisis de la fundación y les pide a los artistas que han esperado por años su pago, que no hagan una campaña de desprestigio.

“Tienen ustedes claro que la estrategia de desprestigio en medios de comunicación en contra de la entidad y hacía mí como director general actual, tiene por supuesto efectos negativos, no solo en nuestra imagen institucional sino también ante el mundo corporativo del que pretendemos recibir apoyos económicos necesarios para superar la crisis (...) el propósito es lograr que la Fundación “nos pague” y es que debo incluirme ya que a la fecha el mayor acreedor de la entidad soy yo a título personal, que para lograr el dinamismo de la entidad no solo no he recibido sueldo por varios años sino que además le he prestado dinero a la fundación”.

Finalmente, la soprano Laura Gómez comentó que para que la Ópera de Colombia pueda salir de la crisis en la que está, Coronado debería renunciar a su cargo.

“Desde que el señor René Coronado siga a cargo de la Ópera de Colombia va a seguir creciendo la bola de nieve porque entre más proyectos hace a más gente le debe y lo más preocupante de todo, es que nos pide que le entreguemos toda la papelería con respecto al valor de los contratos y, además, nos reporta a la DIAN y nos hace pagar impuestos sobre dinero que no hemos recibido. Entonces viéndolo desde este punto de vista, la Ópera no va a tener ningún futuro si el señor René Coronado sigue al mando”.

¿Qué dijo el Ministerio de Cultura?

La W consultó directamente con el Ministerio de Cultura para entender más sobre la financiación de la fundación Camarín del Carmen. La cartera señala que no tiene un rubro específico para la Ópera de Colombia; lo que sí, es que han obtenido apoyos a través de las convocatorias del Grupo de Concertación y Estímulos del Ministerio muy generosos.

En exclusiva, La W tiene un documento que revela el dinero que recibió la Ópera por temporadas desde el año 2021. Por ejemplo, en las obras anteriormente mencionadas se asignaron desde $241.493.000 hasta 300.000.000 millones de pesos y los pagos se han hecho en el tiempo estimado.

Todos los detalles a continuación: