Patricia Caicedo responde sobre fotografía de dirigente de FC junto a alias Camilo

Santa Marta

Luego de conocerse la fotografía de una dirigente de Fuerza Ciudadana con alias Camilo, Patricia Caicedo afirmó que las imágenes donde ella aparece no corresponden al mismo día; según lo manifestado por la ex candidata a la alcaldía por Fuerza Ciudadana, dichas imágenes corresponden a una visita a corregimientos de la Sierra Nevada en los tiempos de su campaña a la alcaldía.

“Nunca he conversado con alias “Camilo” nunca he estado el mismo lugar con él, nunca lo he conocido”, afirmó Patricia Caicedo a través de su cuenta X.

Es de recordar que se conocieron algunas imágenes de César Becerra, alias Camilo, conversando con una lideresa del territorio identificada como Rosa Villalba, quien estuviera dentro de la avanzada política de la exaspirante a la alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo Omar.

Sobre estas imágenes la líder comunal también se pronunció al respecto asegurando que esas fotografías corresponden a una jornada de salud y no estaba ligada a una campaña política.