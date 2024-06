Carrotanques UNGRD: varios tanques ya colapsaron y se oxidaron

En diálogo con Sigue La W, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, explicó que los 80 carrotanques que enviaron a La Guajira Olmedo López y Sneyder Pinilla no se han podido movilizar o utilizar para las necesidades de otras regiones debido a que no cuentan con el seguro todo riesgo que exige la ley para todos los bienes del estado.

“Probablemente, hoy no queda un solo colombiano en la diáspora que no haya escuchado hablar de estos carrotanques, y por eso las aseguradoras se han negado a asegurarlos, por temas reputacionales evidentes, por eso, mientras esos carrotanques no tengan seguro todo riesgo, no puede empezar a operar”, dijo.

Para Carrillo otro de los grandes problemas es que no puede cobrar la póliza del contrato, esto debido a que en su momento Sneyder Pinilla firmó un documento en donde asegura que recibió todos los camiones conforme a lo estipulado en el contrato firmado con Impoamericana Roger SAS.

“Pinilla recibe a satisfacción los carrotanques en noviembre, pero es extraño porque si los recibió en noviembre, por qué los entregaron 2 meses después, cuando supuestamente estaban en una emergencia”, cuestionó el hoy director de la UNGRD.

Además, explicó que al existir esta firma la responsabilidad recae sobre la entidad y no sobre el contratista, por ello no se puede cobrar la póliza del contrato.

¿En qué estado se encuentran los carrotanques?

Carrillo reveló que los camiones están completamente nuevos y en buenas condiciones; sin embargo, el gran problema está en los tanques y en las carrocerías.

“El asunto son los tanques, hay unos que ya colapsaron, otros tienen graves problemas como por ejemplo que las motobombas obstruyen las luces traseras, un carro está obligado a tener luces traseras”, dijo.

“También habría que ponerles aire acondicionado a los pequeños porque los bandidos pagaron 728 millones de pesos, pero no les pusieron aire acondicionado, es imposible manejar a 40 grados de temperatura en el desierto de la Guajira”, relató.

A pesar de la sin salida, Carrillo no cree que estos vehículos vayan a terminar chatarrizados, tiene la esperanza de, por lo menos, usar los camiones que hasta la fecha no han presentado mayor problema.

