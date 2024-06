¿Cuánto tiempo deberían estar los niños en el celular o computador?, experta responde

La era digital, si bien ha traído muchos beneficios para la mayoría de la población, también ha significado nuevos retos y temores para los padres de familia al tratar de educar a los niños sin celulares cerca.

Y es que, muchos padres optan por darle el celular a los niños en busca de que se distraigan y dejen de hacer pataleta, dejen de llorar o que incluso se coman todo lo que les han servido en un plato. Sin embargo, aunque se crea que es un alivio, lo que se está haciendo es que los pequeños se conviertan en robots que van haciendo todo lo que los padres le digan sin ser consciente por estar atento únicamente del celular o la tableta.

Frente a esto, Liliana Orozco, escritora, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio sobre la campaña ‘más libros, menos pantallas’, asegurando que incluso, hay ocasiones donde los pequeños comen y comen y no son conscientes de que ya están llenos porque el cerebro está completamente desconectado.

“Estamos en un momento de adicción a las pantallas”, agregó.

Tiempos de uso del celular en menores

Por su parte, la Academia Estadounidense de Pediatría y la OMS, resaltaron cuáles son los tiempos que debería pasar un menor frente a un celular o cualquier pantalla.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, es desaconsejable el uso de los medios audiovisuales, con excepción de las videoconferencias, en el caso de niños menores de 18 meses.

“Si introduces los medios digitales a niños de 18 a 24 meses, asegúrate de que sean de alta calidad y evita el uso de los medios cuando están solos. Para niños de 2 a 5 años de edad, limita el tiempo de pantalla a una hora al día de programación de alta calidad”, subrayan.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señaló que los menores de 12 años deberían tener un contacto cero con las pantallas, pues, según la escritora, “el cerebro está en crecimiento y desarrollo”.

No obstante, menciona que si se quiere permitirles el uso de estos dispositivos, se recomienda que no superen 2 horas de uso y tratar de que no sea en las horas de la noche. Asimismo, Orozco afirmó que hay que adquirir Youtube Kids y añadir el control parental de las plataformas a las que vaya a ingresar el menor.

Por último, aclaró que al quitarle el celular a los niños es indispensable conectar con ellos, y no como un truque o negocio, sino como un esfuerzo de padre en el que evidentemente hay que darles algo a cambio.

“Se pueden poner a leer un cuento, o jugar con ellos”, afirmó, resaltando que la lectura en los niños es un gimnasio de la mente.