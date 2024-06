Crítica a la convocatoria del MinCultura por falta de paridad en premios culturales

El Ministerio de Cultura hace un par de meses abrió la convocatoria ‘Trayectorias: reconocimiento a los aportes y el legado de personas mayores de 70 años en los campos de las culturas, las artes y los saberes’ que pretendía reconocer a personas que, con trayectoria, han contribuido significativamente a la vida artística y cultural del país. Sin embargo, los resultados que se dieron a conocer hace algunos días revelaron que de los 70 premiados, 50 son hombres y tan solo 20 son mujeres.

“Que ganen los mejores no es una cosa tan sencilla de definir cuando no se tiene en cuenta un tema de género; y mucho más, cuando estamos hablando de mujeres y de hombres que son mayores de 70 años y que por lo tanto tienen una trayectoria que comenzó a nivel artístico cuando en este país las oportunidades eran muy diferentes. Entonces no tener en cuenta que para una mujer tener una carrera destacada en las artes, para una mujer mayor de 70, implicaba un desafío mucho más grande que para un hombre”, señaló la destacada actriz colombiana, Adriana Romero antes los micrófonos de la W Radio.

Y es que, Adriana Romero, para esta convocatoria postuló a su madre, Yudi Henriquez, una de las actrices más importantes de la televisión colombiana y que ha dedicado más de 60 años de su vida al trabajo artístico.

“Yo no estoy queriendo hacer parte de este debate porque mi madre haya ganado o haya perdido, porque no se trata de eso. Simplemente se trata de seguir viendo que en este tipo de concursos y de convocatorias todavía no se tiene en cuenta situaciones que a mí me parece, deberían ser muy obvias, pero parece que no lo son. Cuando salieron los resultados de la convocatoria, yo me comuniqué con el ministerio porque me pareció que el número era desbalanceado y a ellos les pareció que era un debate importante que había que tener, pero que desafortunadamente, no se había puesto en los lineamientos de la convocatoria”.

