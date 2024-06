“Nos hemos sentido solos, no hay ningún apoyo”: madre de guardia del Inpec desaparecido

En abril de 2023 desapareció Sebastián Camilo Castañeda, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en el Valle del Cauca, junto a otra persona. Desde ese momento no se ha sabido nada de su paradero.

Olga Ochoa Duque, madre del dragoneante, señaló que hasta hace un tiempo se conoció una información según la cual Sebastián se encontraba en poder de una organización criminal, y en las últimas horas recibió una llamada de una persona que se identificó como integrante de una organización conocida como ‘los cebolleros’.

“Hasta el momento no han exigido nada, simplemente recibí una llamada donde me dicen que ellos lo tienen, que es un integrante de los cebolleros y que quiere que sepa que es lo que está pasando”, señaló la señora Olga quien además aseguró que la investigación no avanza y que han pasado más de 14 meses sin que se sepa de su hijo.

De otra parte, señaló que esta persona le dijo en los primeros minutos de la conversación telefónica que ha dado información a las autoridades de su hijo, pero que hasta el momento no ha pasado nada. Luego se identificó como John Kenneber Cárdenas Murillo, alias ‘el cebollero’.

“Mi señora, mucho gusto. Usted está hablando directamente con el ‘cebollero’ yo soy John Kenneber Cardenas Murillo, estoy muy enfermo y estoy dispuesto a liberar ya a su hijo a ordenar la liberación (…) en estos momentos a mí me tienen aislado, incomunicado. Ya hablé con el director general, ya hablé con el director de esta cárcel”

En la conversación, conocida por Sigue La W, la señora Olga Ochoa le pide una prueba de supervivencia de su hijo, con el fin de saber si está en buen estado de salud y si efectivamente se encuentra secuestrado y en poder de esta organización criminal.

“Usted quiere a su hijo y quiere una prueba. Mándeme un medio de comunicación y le entrego el celular y el reloj de su hijo. Yo lo tengo acá adentro (…) para que la Defensoría, la Cruz Roja se den cuenta de que nosotros sí estamos interesados en negociar, porque esto es culpa del Estado que no ha querido colaborar”, le respondió, quien dijo ser alías “el cebollero”.

Este sujeto en la conversación telefónica le dice que no quieren dinero a cambio de la liberación del dragoneante, sino que están interesados en negociar con la justicia y de paso exigir que él, como cabecilla de la organización al margen de la ley, no permanezca en el Pabellón de Alta Seguridad de la Cárcel La Picota.

“Nosotros no estamos pidiéndole plata a usted. Nosotros no nos interesa su plata y si se va a poner a consignar eso es culpa suya (…) su economía no nos interesa a nosotros, me interesa, es mi comodidad”, señaló el hombre en la conversación conocida por Sigue La W.

La madre del joven desaparecido sostuvo que “hasta donde entiendo es un traslado. Él pide que se haga un traslado y que esto se hable a nivel nacional. Que el Inpec, que la Policía no han hecho nada y que él hace mucho tiempo que lo tiene (a Sebastián)” y que si no se mueve acudirá a otro tipo de presión.

“No sé ni qué pensar ni qué hacer porque nos hemos sentido solos, no hay ningún apoyo (…) espero que de verdad me ayuden a esclarecer esto y a que pueda volver a tener a mi hijo”, concluyó la madre del joven funcionario del Inpec.

