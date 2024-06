Becas de ICETEX para estudiar desde casa en universidad del exterior: inscripciones y más

Estudiar en universidades extranjeras es el sueño de millones de colombianos porque ven la oportunidad de continuar formándose académicamente bajo unas bases distintas, conocer nuevas personas, intercambiar culturas y adquirir un nuevo perfil más competitivo para la hoja de vida; sin embargo, debido a los altos costes que implica, muchos desisten de la idea.

Esto ha generado que se abran posibilidades de estudiar con universidades del exterior, pero de forma virtual, es decir, contará con estudios en centros educativos externos al país y se relacionará con personas de otras regiones de forma digital, sumando este reconocimiento en su historial profesional.

En ese sentido, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) ha logrado diferentes convenios con universidades de variadas partes del mundo para que los colombianos adquieran becas y se formen académicamente en cursos cortos, pregrados, maestrías o doctorados.

¿Quiere estudiar virtualmente con una universidad extranjera?

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), es una institución de educación superior de España, especializada en la educación virtual con estudiantes de todo el mundo, la cual por medio de ICETEX ofrece a los colombianos la oportunidad de realizar estudios de maestría en diferentes áreas con una titulación oficial y certificada.

La duración de este programa es de un año. La convocatoria se abrió este 4 de junio y se cerrará el próximo 20 de agosto.

Becas con la Universidad Internacional de la Rioja Se entregarán 50 becas a profesionales universitarios colombianos para estudios de maestría en diferentes áreas.

Perfil del aspirante a las becas del ICETEX con UNIR

Este programa está dirigido a profesionales universitarios de Colombia en áreas relacionadas con la oferta educativa que tiene la Universidad Internacional de la Rioja, que cuenten con experiencia profesional en el área del programa a realizar o que se desempeñen en entidades públicas o privadas en temas directamente relacionados con el programa a realizar.

Los porcentajes de los criterios de preselección son:

Promedio Académico Pregrado: 35%

Sector de desempeño laboral: 10%

Lugar actual de residencia: 20%

Coherencia entre el perfil del aspirante y el programa a realizar: 25%

Experiencia Profesional: 10%

Financiación de las Becas de UNIR

Se otorgarán tres becas con el 100% y el 80% de gratuidad únicamente para las siguientes maestrías:

Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria.

Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria.

Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria.

Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria.

Tecnología Educativa y competencias Digitales.

Dirección y Administración de Empresas (MBA).

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de la Gestión Pública

Derecho de la Empresa en Colombia

Para otros programas las becas serán del 60% del costo total de la matrícula.

Requisitos para aplicar a estas becas de ICETEX

Los requisitos principales para aplicar a las becas de ICETEX de maestría virtual con la UNIR, son:

El aspirante debe ser mayor a 21 años y menor a 65 años.

Contar con mínimo dos años de experiencia profesional después de su graduación del pregrado en el área del estudio que va a realizar.

después de su graduación del pregrado en el área del estudio que va a realizar. Gozar de buena salud física y mental.

Documentos requeridos para la postulación

Admisión a la UNIR: será responsabilidad del aspirante tramitar la admisión a la universidad. Deberá ajustarse a las políticas de esta en todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión al programa.

será responsabilidad del aspirante tramitar la admisión a la universidad. Deberá ajustarse a las políticas de esta en todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión al programa. Título universitario en pregrado: firmado por la universidad donde fue expedido.

firmado por la universidad donde fue expedido. Certificado de notas de pregrado: debe ser el promedio acumulado ponderado de su carrera.

debe ser el promedio acumulado ponderado de su carrera. Certificado de experiencia profesional: debe ser expedido por la entidad o entidades donde haya trabajado profesionalmente, detallando las funciones desarrolladas y las que actualmente desempeña.

debe ser expedido por la entidad o entidades donde haya trabajado profesionalmente, detallando las funciones desarrolladas y las que actualmente desempeña. Documento de identidad: Deberán presentar a la UNIR la fotocopia del pasaporte vigente, requisito indispensable para la identificación internacional, al momento de la expedición del título.

Todos los documentos deben ser cargados en PDF a la plataforma asignada por ICETEX. Los que no sean legibles, tengan clave para ingresar o no cuenten con las respectivas firmas, no serán tenidos en cuenta.

Puede conocer más detalles de esta convocatoria ingrese en el link: https://web.icetex.gov.co/es/-/2024-maestrias-en-diferentes-areas-en-unir-mayo-2024