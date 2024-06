Procuraduría alerta irregularidades de $1 billón en contratación de servicios para el SENA

La Procuraduría General de la Nación alerta por varios vicios de contratación para servicios del SENA, que entre todos podrían sumar hasta $1 billón en un mismo convenio, según la advertencia, este millonario contrato para herramientas tecnológicas en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuenta con varias irregularidades, se trata del “convenio marco interadministrativo No CO1.PCCNTR.5701391 y contratación derivada”.

El convenio tiene como objeto: “Contratar el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del SENA a nivel nacional, garantizando su interoperabilidad, integración, cumplimiento del gobierno y arquitectura de TICs de la Entidad, y mejora continua”.

Y todas estas labores que menciona el contrato incluyen servicios conexos y complementarios necesarios para la operación “por un valor de $1.017.614.209.118, cuyo acto de apertura fue revocado a través de la Resolución No 01-01993 del 3 de octubre de 2023″, dice el documento.

De manera previa a la revocatoria, el 28 de julio de 2023 el SENA declaró la urgencia manifiesta con el fin de dar continuidad a la prestación de los servicios de tecnologías a la información y comunicaciones.

El primer contrato que alerta la Procuraduría es entre el Sena y la empresa Interdexa, donde el procurador delegado, Marcio Melgosa, señala que la entidad suscribió un convenio cuyo proceso no contó con la participación ni pluralidad de oferentes y del que se derivó otra contratación directa con INTERNEXA S.A. por$ 65.381.813.000, en el que la parte contratada no es la única encargada en el mercado de prestar los servicios requeridos, y en el que “no existiría integralidad ni interoperabilidad como consecuencia de la misma contratación”.

Según la advertencia, “Interdexa no fue identificada como posible proveedor de los servicios contratados y además, al parecer, no tiene la experiencia ni idoneidad requeridas para tales propósitos”. Es decir, el SENA suscribió un convenio, en cuyo proceso no hubo participación ni pluralidad de oferentes, en el que la parte contratada no es la única encargada de prestar los servicios requeridos, porque el mismo objeto indica que el fin de este es suscribir contratos derivados.

Los cuestionamientos del Ministerio Público:

¿Por qué, tras la revocatoria del acto de apertura de la licitación pública LP-DG- 0001-2023, no se inició un nuevo proceso de licitación pública, con participación y pluralidad de oferentes?

2. Remita el análisis que contenga las razones por las cuales se celebró una contratación directa con INTERNEXA S.A., empresa que, como se señaló en renglones anteriores, no fue identificada en el estudio del sector de LP-DG-0001- 2023 como posible proveedor de los servicios.

3. ¿Cómo garantizará el SENA la integración e interoperabilidad de los servicios TIC a partir de las diferentes órdenes de compra y convenios o contratos derivados, y no en cabeza de un solo operador como históricamente se venía ejecutando?.