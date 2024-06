“No nos queda otra que ganar los siguientes dos”: Sánchez, DT de Ecuador, tras perder 2-1

Félix Sánchez. (Photo by Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mike Hewitt

El español Félix Sánchez, seleccionador de Ecuador, aseguró este sábado que sus jugadores deberán levantarse anímicamente tras la derrota por 1-2 sufrida contra Venezuela en su debut en la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 y que a la Tri no le queda “otra que ganar los dos siguientes” encuentros.

Ecuador fue remontado en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) en un partido en el que jugó con diez más de 70 minutos por la roja directa a Enner Valencia.

“Hemos salido bien en el partido, desafortunadamente hemos tenido que jugar 70 minutos con 10, hemos tenido que cambiar el plan. Hemos conseguido ponernos por delante, pero desafortunadamente no hemos podido mantener esa ventaja. Nos ha faltado contundencia en las acciones laterales. No ha podido ser. No es la manera ideal, pero ahora a recuperar y a preparar los dos siguientes”, dijo Sánchez en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“La expulsión no la he visto. Intentaremos levantar el ánimo de los jugadores, no es el inicio soñado, es importante que el equipo se recupera anímicamente. No nos queda otra que ir a ganar los otros dos”, agregó.

Sánchez destacó que sus jugadores deben mantener confianza a pesar de no tener el mejor arranque.

“Sabemos que tenemos dos partidos en los que se ha de ganar o de puntuar en los dos. Estamos acostumbrados a la presión, pero también tenemos confianza de que si hacemos dos buenos partidos podemos sacarlo adelante”, aseguró.

“El lamento no nos va a servir para jugar el próximo partido. Mañana vamos a trabajar para hacer un buen partido en Las Vegas”, añadió.

Tuvo palabras de aprecio para su talento Kendry Páez, quien a sus 17 años y 49 días se convirtió en el más joven jugador en competir en Copa América en el Siglo 21.

“Kendry evidentemente ha sido condicionado por jugar con diez. Estamos muy satisfechos y seguro que en los dos próximos partidos nos va a ayudar en los dos próximos partidos”, afirmó.