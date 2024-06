“Soy un obstáculo que quieren remover”: Laura Sarabia

A través de su cuenta de X, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, se pronunció sobre los hechos que la salpican tanto a ella como a su hermano, Andrés Sarabia, por posible tráfico de influencias en el Congreso para que empresas privadas se queden con contratos del Estado a cambio de coimas.

La alta funcionaria aseguró que siempre ha hecho un trabajo transparente.

“Mi trabajo honesto, es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado”, dijo.

Asegura que ha sido atacada, sin poderse defender, y que no tiene ninguna sociedad con su hermano, como se ha mencionado.

“Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia. Nuevamente, no me dan la oportunidad de pronunciarme, previamente, por ejemplo, les hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al Gobierno el año pasado”, agregó.

Finalmente, indicó que solo responde por sus actos y no por los de su círculo familiar. Además, aseguró que para muchos se ha convertido un obstáculo en el Gobierno.

“Respondo por MIS actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, concluyó.