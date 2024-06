¿Cuál es la diferencia entre la premenopausia y la menopausia?: Síntomas y factores clave

Mucho se ha hablado sobre la menopausia, que según MedLine Plus, es la época de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones, que “suele ocurrir naturalmente, con mayor frecuencia después de los 45 años.

Es de destacar que la menopausia llega cuando los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona.

Sin embargo, hay mujeres que empiezan a sentir síntomas de menopausia desde años antes de lo normal, lo que es considerado pre-menopausia, los cuales suelen ser dolores de cabeza, náuseas, aumento de peso o la caída del cabello.

El investigador científico, experto en hormonas femeninas, Bernard Kizer, habló en Salud y Algo Más de W Radio sobre esto, y priorizó su solicitud de que “hay que desnormalizar el sufrimiento de la mujer”.

“Hay muchas mujeres que empiezan a sentir la premenopausia, y como no saben qué hacer y buscan y no encuentran solución se quedan calladas y no, no es normal sentir dolor ni sufrir”, dijo Kizer.

De acuerdo con el experto, uno de los factores fundamentales de este padecer es el estrés, pues como menciona, hay mujeres que además de tener que trabajar tienen que llegar a ocuparse del hogar, por lo que sufren de altos niveles de estrés y esto, al paso del tiempo, puede llevar a que la menopausia se desarrolle antes de tiempo.

Diferencias entre la menopausia y la premenopausia

La premenopausia es la transición que hace el cuerpo para llegar a la menopausia, en el que una mujer nota distintos síntomas como señales de que su cuerpo está cambiando.

Síntomas de premenopausia

Menstruación abundante e irregular

Caída del cabello

Aumento de peso

Disminuye la lívido

Endometriosis o quistes en los ovarios

Para evitar este tipo de síntomas, el experto recomendó hacer cambios en la alimentación e incluir vegetales como el brócoli, coliflor, rúcula, espárragos, los cuales le ayudarán a bajar los niveles de estrógenos.

Asimismo, dijo estar al tanto de cuántas veces va al baño a hacer del cuerpo, “una mujer que no va al baño, es porque el estrógeno malo no se elimina”, por ende, deben tomar acción y mejorar la alimentación.

No obstante, el investigador reveló que en muchos casos, la premenopauisa se presenta sin ningún tipo de síntoma.