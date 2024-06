“Denuncias de ‘chuzadas’ son por malestar de militares activos y retirados”: René Guarín

René Guarín, jefe de tecnologías de la Presidencia de la República, señaló que detrás de las denuncias de las supuestas Interceptaciones y seguimientos ilegales denunciadas desde la Corte Constitucional, habría intereses castrenses.

Así lo considera por las luchas que ha venido adelantando desde hace años con el caso de la toma y la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, donde su hermana y otras personas fueron desaparecidas después de salir vivas.

“Yo he sido una persona emblemática en las luchas que he dado. Yo logré recuperar los restos de mi hermana, por la toma del Palacio de Justicia, 32 años después (…) yo estuve en la CIDH denunciando el caso”, señaló Guarín.

Añadió que esa puede ser una de las causas por las cuales se están haciendo denuncias por las supuestas ‘chuzadas’ que considera una “versión infundada” y, por tal motivo, pide que se conozca o aparezca el general que dice tener las evidencias.

“Yo pienso que evidentemente todos estos temas deben estar causando un poco de molestia en algunos militares activos o retirados”, precisó Guarín.

Añadió que no ha tenido nada que ver con seguimientos ilegales: “les puedo asegurar que ningún tipo de acto ilegal se hace ni se puede hacer porque nosotros no disponemos de elementos para ‘chuzar’ teléfonos o de interceptar comunicaciones a seres humanos o personas”.

Sostuvo que desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ya se ordenaron investigaciones disciplinarias internas para esclarecer los hechos denunciados.

También dijo estar dispuesto a responder ante los organismos de control que lo requieran, además aseguró que al magistrado Ibáñez “lo conozco y me invitó a su casa hace tres años, por el caso del Palacio de Justicia, me entregó un libro y me dijo: yo a usted lo respeto y lo admiro por su lucha”.

Reviva el capítulo completo en Sigue La W