No voy a salir corriendo: Rafael Guarín, jefe de la oficina de Tecnologías de Presidencia

Rafael Guarín, el jefe de la oficina de Tecnologías de Presidencia, se pronunció en medio del escándalo que lo salpica por posibles interceptaciones ilegales desde el Gobierno a magistrados de las altas Cortes.

Guarín aseguró que no se irá de la jefatura que lidera y que, por el contrario, aplaude que se adelanten las investigaciones pertinentes.

“Me parecen excelente las investigaciones. En efecto, yo recibí un correo de la doctora Laura el fin de semana, notificando la apertura de las dos investigaciones, tanto control interno disciplinario, como control interno, y me parece que es el camino correcto y por allí se debe comenzar a hacer todas las investigaciones internas. Estoy presto a atender los requerimientos de todos los entes de investigación: la Fiscalía, la Procuraduría, de la Contraloría, no tengo motivos para salir corriendo”, agregó.

De igual forma, indicó que la entidad, la cual lidera hace un año, no está ligada a ningún tema de inteligencia del Gobierno.

“Yo soy el de tecnologías y sistemas de información de la Presidencia de la República, que es un tema interno. Aquí no hacemos ni analítica de información, ni hacemos seguimientos, ni intercambiamos información con la Dirección de Inteligencia, ni con la Dian, ni con ninguna entidad. Esta oficina de tecnología de sistemas de información maneja lo interno de la Casa de Nariño”, agregó.

Finalmente, insistió en que su trabajo no está relacionado con nada de las órdenes o tareas que tenga el director, Carlos Ramón González.

“Nosotros en tecnología sistema de información no compartimos información con DNI, ni DNI con nosotros. Él tendrá una comunicación fluida con el presidente de la República que es un dominador, pero conmigo digamos como jefe tecnología en lo interno, no nada que ver”.