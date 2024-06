“Cobran dependiendo del marrano”: Elizabeth Loaiza sobre extracción de biopolímeros

Un fallo de la Corte Constitucional ordena a las EPS pagar la cirugía de extracción de biopolímeros a mujeres y hombres que tengan comprometida su salud física y mental, esto luego de evidenciar barreras de acceso dentro del sistema de salud.

En diálogo con Sigue La W, la modelo y empresaria, Elizabeth Loaiza quien ha sido una abanderada de las víctimas de estos malos procedimientos estéticos afirmó que esta es una decisión histórica en el país que por supuesto le da una garantía enorme a todas aquellas personas que fueron engañadas “la gente no se puso biopolímeros siendo consciente de que le fuera a causar algún daño y es que cuando decimos biopolímeros tenemos que explicar que una paciente va a un cirujano para que le inyecte grasa y de repente le terminan aplicando silicona de ferretería”.

Loaiza explicó que una cirugía de extracción de biopolímeros puede estar aproximadamente entre 30 millones y 100 millones de pesos “los doctores lo cobran dependiendo del marrano”.

Esta sustancia puede ser letal pues a algunas mujeres que se lo aplican en la cola y les migra a la espalda a la cadera. “Hay un estudio científico hecho en ratones de laboratorio donde se evidencia que el biopolímero puede migrar a cualquier parte del cuerpo por ejemplo detrás del corazón detrás de las rodillas”.

La empresaria advierte que aunque en Colombia haya excelentes médicos no existe uno que sea experto haciendo el retiro de biopolímeros porque corren el riesgo de dejar a las pacientes sin poder caminar “creo que ningún doctor es bueno para hacer esa cirugía, porque es muy compleja, hay doctores que dicen yo allá no me meto, lo más frecuente es retirar lo que más se pueda del músculo pero hay partes del cuerpo donde ya luego es imposible operar”.

Adicionalmente, la periodista Lorena Beltrán aseguró que está de acuerdo con este fallo de la Corte pero advierte que no se puede recargar el sistema de salud y para ellos se deben toma medidas adicionales como la que ya lleva 5 intentos en el congreso de la república y que busca reglamentar los procesos estéticos en Colombia sean quirúrgicos o no.

“Este proyecto de ley contempla que quienes se quieran someterse a este tipo de eventos deben adquirir una póliza y eso le quitaría esa carga al sistema de salud”, aseguró.

Beltrán explica que, actualmente, quienes se someten a esos procedimientos, reciben una póliza que termina siendo falsa y esto ha pasado en muchos casos. ”Hoy en día no hay ley que obligue a que uno adquiera esa póliza”.

Todos los detalles a continuación: