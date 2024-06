Funcionarios del hospital Regional de Valle de Tenza denuncian maltrato y acoso laboral

Garagoa

Varios funcionarios del Hospital Regional Valle de Tenza en Boyacá señalan un presunto acoso laboral y malos tratos por parte del gerente de la entidad, Jesús Salamanca Torres.

“La comunidad puso todas las quejas, todos los puntos de vista que tenían en torno al acoso laboral, todo se expuso y no veo que haya un buen entendimiento todavía. Garagoa está pidiendo que se mejoren las condiciones del personal, que se sigan dejando los salarios que tenía el personal y que el talento humano sea respetado. El gerente pidió que se hicieran mesas de concertación, hasta ahora no hay solución entonces, vamos a esperar a ver qué pasa con las mesas de concertación y sin se da solución”, aseguró una de las funcionarias.

Otra de las trabajadoras de la entidad asegura que el directivo toma las decisiones de manera autoritaria, sin tener en cuenta la opinión de las personas que laboran en el hospital.

“Simplemente sus decisiones son autoritarias, intransigentes, sin mediar la conciliación con los trabajadores, básicamente vienen casi tres meses largos de acoso laboral, de deterioro de la salud mental, de un estrés constante, de una presión constante hacia los trabajadores, de la incertidumbre, de la ansiedad, de no saber qué va a pasar con condiciones laborales el día de mañana”, indicó.

El alcalde de Garagoa se pronunció

Frente a estos hechos, el mandatario del municipio de Garagoa Julio Ernesto Sanabria manifestó que se buscó una reunión con el gobernador Carlos Andrés Amaya para analizar el tema con el gerente y los funcionarios.

“Lo que se escucha es que el nuevo gerente vino a hacer unos ajustes de nómina, ajustes de gastos administrativos y operativos del hospital y eso no ha caído bien dentro de los empleados. Hemos estado atentos a una intermediación con el señor Gobernador y con el secretario de Salud, el cual ya estaba lista la reunión el pasado miércoles con el señor gobernador Carlos Amaya, pero desafortunadamente lo llamaron a Presidencia y nos delegó con la doctora Sara Vega, pero los del sindicato y los empleados no pudieron ir a Tunja. El pasado jueves se realizó una reunión y estuvo bastante candente, pero yo quiero aclararlo, el gerente lleva nada más tres meses, entonces los problemas que tiene el hospital me parece que son administrativos y operativos internos del hospital, donde las únicas personas llamadas a solucionar el problema son las directivas del hospital, la del consejo, el sindicato y el gerente”, indicó el mandatario, quien además señaló que no es verdad que el hospital tenga grandes deudas.

“Tampoco es cierto que el hospital en dos meses tenga deudas por $9.000 millones, el señor gerente lo aclaró el sábado pasado en voces comunitarias donde dice que el hospital no tiene ningún déficit; por otro lado, dijo que simplemente le está haciendo ajustes de nómina, ajustes presupuestales”, añadió.

Entre tanto, el gerente del hospital Jesús Antonio Salamanca Torres dio a conocer su punto de vista, a través de un comunicado de prensa, sobre los temas tratados en la reunión del pasado jueves.

Comunicado de prensa del gerente del Hospital Regional Valle de Tenza, Jesús Antonio Salamanca Torres. Ampliar