Preocupación en industria del plástico ante entrada de ley que prohíbe los de un solo uso

El 7 de julio de 2024 entrará en vigencia la ley que prohíbe en el país los plásticos de un solo uso, lo que para los productores de este material se ha traducido en preocupación al asegurar que estarán en riesgo unos 250.000 empleos.

Ante el escenario, César Martínez, vocero de los ‘Amigos de la bolsa plástica’, aseguró que les preocupa “que la ley 2232 efectivamente consagró la prohibición, pero también contempló una serie de garantías como las vemos nosotros que permitían que este sector se pudiera ubicar o acomodar a las nuevas circunstancias, tales como un programa de adaptación laboral y reconvención productiva y 16 acciones más a cargo de los ministerios, acciones de las cuales estaban contemplados unos tiempos específicos que se debían hacer e incluida generar una política y lo que a la fecha no ha salido, o sea no tenemos ni política ni reglamentación”.

El vocero de la industria del plástico aseguró que, como tal, no se ha garantizado la transición que se prometió iba a acompañar a dicha ley, lo que sin duda alguna pone en riesgo los empleos anteriormente nombrados, dejando claro no solo que se estima que se pierdan empleos, sino que también algunas empresas puedan quebrar.

Agregó Martínez que, aunque es correcto manifestar que la industria del plástico no se acaba, se está prohibiendo una parte que es importante en la producción y que a su vez se considera es la que menos contamina.

Por su parte, Daniela Durán, defensora Legal para el Derecho Ambiental Internacional, se mostró en desacuerdo con lo expresado desde la industria del plástico, asegurando que se debe tener en cuenta que la medida, aunque entrará en reglamentación no es nueva, ya que esta situación está en la agenda global desde hace mucho tiempo siendo Colombia uno de los países que más tarde llega a la prohibición de los plásticos de un solo uso.

Agregó “algo que es muy importante aclarar es que está ley no prohíbe absolutamente todo el plástico, está ley prohíbe 14 ítems específicos”, por lo que de alguna forma la mano de obra que se genera en ese sector puede mantenerse.

Así mismo, Durán, fue enfática en expresar que “en el ámbito internacional en el que estamos negociando un tratado para detener la contaminación por plásticos hay un amplio acuerdo global para eliminar productos problemáticos que no son indispensables para nuestra vida y en eso las bolsas están de primero en la lista. Lo segundo, es que hay suficiente evidencia científica para demostrar que las bolsas plásticas y los otros elementos que prohíbe la ley, que no es toda la industria, no está prohibiendo todo el plástico, son 14 ítems que es lo que la industria no le está diciendo al país, son 14 ítems no indispensables”.

Reiteró que, en cuanto a los 250 mil empleos de los que se está hablando según los datos de la Encuesta Nacional Manufacturera, estos corresponden a los asociados a toda la industria de producción del plástico en Colombia por lo que se debería reconsiderar dicho número.

Por el momento no se conoce un pronunciamiento desde el Gobierno Nacional ante las preocupaciones expuestas por la industria.