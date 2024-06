Una magistrada de la JEP denunció presuntas interceptaciones en sus comunicaciones

En medio de las denuncias de presuntas interceptaciones ilegales en las altas cortes, W Radio conoció una denuncia en el interior de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el despacho de la magistrada Ana Caterina Heyck los correos comenzaron a fallar, lo que llevó a la togada a poner de presente la situación ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

De acuerdo con la denuncia de Heyck, de 23 páginas, varios correos de su despacho empezaron a presentar fallas entre el 14 y el 28 de febrero de este año. Se trataba de enlaces y archivos que hacían parte del trabajo de la magistrada, que enviaban su asistente, a quien ella califica como su “mano derecha”, y un magistrado auxiliar.

“No podía recibir los correos que enviaba la funcionaria del despacho Paola García, quien en cambio recibía reporte de recepción. Esto sucedió en varias oportunidades”, se lee en el documento. Al rebote de correos se sumaron varias fallas en las comunicaciones del auxiliar, como la “imposibilidad de ingreso” a su cuenta o el no envío de algunos mensajes.

El documento argumentó que “ante las reiteradas fallas ilustradas, y atendiendo que con el pasar del tiempo estas persisten y se agravan, temiendo una posible interceptación, elevamos la presente queja y solicitamos amablemente que se adelante la correspondiente evaluación técnica”.

La denuncia fue enviada al secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez, al jefe de seguridad de la Jurisdicción, el mayor Hernán Pérez, y a un agente de la Policía asignado para protección en la Justicia Especial, el subintendente Yeison Calvo. El secretario Suárez fue el encargado de firmar la respuesta, de ocho páginas, el 5 de marzo.

En la contestación la Secretaría detalló algunos detalles de una “revisión técnica adelantada mediante análisis forense”, en la que se estableció que los correos entraron a un estado “que el sistema denomina cuarentena” debido a que el sistema de Microsoft Defender detectó “un cebo de alta confianza”.

O sea, el sistema anti software malicioso encontró que alguno de los enlaces que hacían parte del contenido de los correos estaban enmascarados “a través de una dirección que representa amenaza”, lo que, precisó la JEP, significa un posible “phishing”, una técnica que se utiliza “para suplantar la identidad de entidades confiables”.

“Es importante mencionar que el sistema de correo corporativo de la JEP está configurado con los más altos niveles de seguridad, atendiendo las Buenas Prácticas estipuladas para este fin por el fabricante Microsoft”, añadió la Secretaría, que indicó que las posibles causas en las fallas del magistrado auxiliar obedecen a su computador.

La desconfianza de la magistrada Caterina Heyck, sin embargo, no terminó con esa respuesta, pues no es la primera vez que sospecha sobre posibles interceptaciones irregulares. En 2019, la jueza recibió una llamada que le advertía de posibles consecuencias de votar por la garantía de no extradición en el caso de ‘Jesús Santrich’, aun cuando la decisión no estaba en firme.