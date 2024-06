Hay incertidumbre en el gabinete: Gustavo Bolívar

En los micrófonos de La W habló el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, sobre el ambiente que se vive en la Casa de Nariño luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara un cambio ministerial y que salieran a la opinión pública varios escándalos relacionados con corrupción que enlodan a funcionarios de este Gobierno.

El alto funcionario aseguró que si hay un sin sabor en el gabinete. “Hay incertidumbre con lo que se ha anunciado, una crisis ministerial, pero no nos han pedido la renuncia ni nos han dicho qué cartera se cambia”.

Sin embargo, Bolívar fue enfático en decir que también ve un gabinete entregado y trabajando con acelerador.

“Yo veo un gabinete entregado, no veo a nadie descansado, pero el presidente nos pide profundizar el programa del gobierno y a veces no todos estamos metidos. Y hay que ir a la Colombia profunda para que tengamos una justicia social y una paz duradera (…) Hay un gabinete muy cohesionado y el presidente tiene todo el derecho de hacer los cambios que desee”, dijo el director del DPS.

Bolívar también se refirió a los escándalos de corrupción que salpican a funcionarios ligados a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

“Han sucedido cosas que impactan el corazón del cambio. A mí me entristeció bastante y hemos hecho un trabajo honesto contra la corrupción, este golpe nos entristeció muchísimo y al presidente también”, puntualizó.

En ese mismo sentido, Bolívar se pronunció sobre los señalamientos que indican que desde el Gobierno están interceptando ilegalmente a magistrados y líderes de la oposición.

“Hay unas cosas que no son serias, que me digan que llegó por un chat no son serias. Uno no puede por un rumor de un chat decir que aquí están chuzando cuando el presidente ha recalcado que lo que pasó en el pasado no hay repetirlo”, aseveró.

Por último, Bolívar se refirió al ‘fuego amigo’ que hay en la Casa de Nariño de cual varios funcionarios se han quejado.

Escuche la entrevista completa a continuación: