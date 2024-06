Relato de argentino secuestrado por Hamás y rescatado por Israel: escuchamos una explosión

Luis Har, argentino-israelí liberado del cautiverio de Gaza, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, y relató cómo fue secuestrado por Hamás y su liberación por parte de las Fuerzas de Defensas de Israel.

Har inició aclarando que en su tiempo en cautiverio no recibió malos tratos o tocamientos por parte de los integrantes de Hamás.

Posteriormente, señaló que el día en el que los secuestraron estuvieron en los famosos túneles de Hamás en la Franja de Gaza, pero mencionó que tras esto los llevaron a una casa en la que pasaron el resto del tiempo hasta ser liberados.

Incluso, afirmó que el primer día de secuestro, cuando estaban en los túneles, les preguntaron si eran judíos, a lo que respondieron que eran argentinos e incluso usaron la figura de Lionel Messi para que les entendieran su nacionalidad.

“A Messi lo usamos cuando íbamos por los túneles y nos preguntaban si éramos judíos, les decíamos: ‘argentinos, Messi, Messi’, pero no nos ayudó de nada”.

¿Cómo se maneja la incertidumbre?

“Lo importante era saber de nuestras vidas. No podíamos pensar casi y solo estábamos sentados o acostados, no podíamos decidir absolutamente nada: había que pedir para ir al baño, para movernos y no podíamos acercarnos a la ventana”.

Fue en ese momento en el que aseguró que lo que lo mantuvo con vida fue “el hecho de querer sobrevivir”.

“Reaccionamos de acuerdo a la supervivencia y así pasamos cada día”, dijo.

¿Qué pensaba durante su cautiverio?

“Yo pensaba más en mi familia que en mí mismo. Ahora pienso en las familias de los 120 rehenes que siguen sin saber nada de sus seres queridos”, indicó.

Rescate por las fuerzas de Israel

Relató que mientras estaban durmiendo escucharon una fuerte explosión en la casa en la que estaban, específicamente en la puerta del balcón.

“Pensé que se iba a caer el edificio, luego vi que había una guerra increíble en el cuarto y alguien me tomó la cabeza y me dijo ‘Luis, sal, sal que es el Ejército de Israel”, contó.