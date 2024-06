Ataque fallido con granada a estación de Policía de Pradera, Valle

En la tarde de este jueves, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta lanzó un explosivo tipo granada contra la estación de Policía del municipio de Pradera, en el Valle del Cauca.

El artefacto no estalló, por lo que no hubo víctimas, ni heridos, ni daños materiales. No obstante, la Policía activó el plan de defensa y acordonó el perímetro para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Unidades especializadas de antiexplosivos se desplazaron hasta el lugar, realizaron la inspección del elemento y, posteriormente, lo detonaron de manera controlada.

Este hecho se suma a la alerta vivida en el municipio el pasado 14 de junio, cuando un maletín fue abandonado frente a una entidad bancaria.

Las autoridades continúan investigando ambos casos para identificar a los responsables y dar con los responsables.