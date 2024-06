No desmeritamos ninguna denuncia sobre chuzadas: director de DNI, Carlos Ramón González

No desmeritamos ninguna denuncia sobre chuzadas: director Carlos Ramón González

En los micrófonos de La W habló el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, sobre los escándalos de intercepciones ilegales a magistrados y opositores posiblemente provenientes desde el Gobierno.

González aseguró que es un tema que le “preocupa porque se viene realizando una campaña de ataques y rumores alrededor de la posible interceptación. Se generan noticias sobre posibles chuzadas y se intensifican con la llegada mía al DNI, es una multiplicidad noticias. (…) La realidad hasta ahora es que todo es un rumor, un dicho, de fuentes que me dijeron. No hay una sola denuncia específica sobre estos hechos y sobre una persona o las entidades públicas. No existe prueba concreta que diga fulano de tal está cometiendo tal delito”, aseveró.

El alto funcionario y quien fue la mano derecha de Petro en el Dapre, fue enfático en decir que, en ningún momento, desde la Dirección están desmeritando las alertas que se han emitido.

“Por eso pedimos que cuando existen este tipo de dudas, que se aproximen a las autoridades y manifiesten información para descartar cualquier tipo de delito. No hay ninguna queja por ejemplo desde la JEP. En este gobierno damos la certeza que nunca se haría una cosa de esas. Queremos investigar hasta el más mínimo detalle”, agregó.

González también descartó que en meses anteriores se hicieron cualquier tipo de chuzadas.

“En el pasado hubo una conversación con el doctor Castillo que me buscó para manifestarme la preocupación de las posibles chuzadas. Eso fue en noviembre y empezamos una investigación profunda sobre esas versiones, verificamos las líneas de acción, hicimos la contrainteligencia y descartamos que existieran este tipo de chuzadas”, dijo.

Además, González explicó en qué consiste la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre la veeduría judicial.

“Queremos que se introduzcan controles como la veeduría que funciona en otros países. Se trata de que en Colombia no se siga repitiendo este tipo de acontecimientos. El presidente propone introducir verdaderos controles a las actividades de inteligencia desde el poder judicial y en el Congreso de la República. Hablamos con la Corte Suprema y acordamos hacer una reunión con todos los presidentes de las Altas Cortes y la fiscal y hacer un documento de trabajo y que permita ahora sí, verdaderas reformas y controles”, anunció.

Sumado a esto, González confirmó que la DNI ha adquirido drones para adelantar acciones de investigación en otras áreas.

“Se han adquirido equipos como drones y se ha hecho para hacer seguimiento a las actividades ilícitas entorno a los cultivos ilícitos, a la minería y deforestación. Son equipos de apoyo”, confirmó.

Por último, el director de Inteligencia habló del ‘fuego amigo’ que se vive en la Casa de Nariño.

“No creo en el fuego amigo, en las cosas del Gobierno hay intrigas y celos normales, pero en este tipo de ataques fuertes debe tener una estrategia organizada y estamos averiguando quién está detrás de esta campaña y que se replica en los medios de comunicación. No creo en esa versión, solo buscan discordia y discusión entre los miembros del gobierno”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: