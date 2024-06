Al Oído: Gobierno Petro no le está cumpliendo a la paz ni a firmantes del acuerdo final

Un horror que no termina. Mientras acá el negociador Otty Patiño pide perdón a quienes incumplieron y burlaron la paz, la Colombia profunda de la que tanto hablan en discursos está a merced de las disidencias. Es lamentable recibir la noticia de que 300 personas, entre ellas firmantes de paz y sus familias, fueron desplazados del espacio de reincorporación en Miravalle, en San Vicente del Caguán, Caquetá, debido a que las disidencias les dieron 40 horas para abandonar la zona.

El Gobierno que se pensó sería de la defensa de la paz ha sido todo lo contrario, tras siete años y medio de la firma del acuerdo final con las extintas Farc, el gobierno del cambio que ha llamado a abrir nuevas mesas de diálogo para a habilitar una nueva posibilidad de paz no ha tenido resultados y el panorama que presenta es: retroceso y deterioro de la seguridad nacional, continúan asesinatos a firmantes del acuerdo y líderes sociales incrementándose a lideresas, hay una pausa en la ruta de reparación colectiva, y hay casi que una nula ejecución de recursos en entidades clave para la implementación de distintos programas a firmantes.

Grupos ilegales, que de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo de paz firmado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, era claro en que quienes lo incumplieran debían ser sometidos no habilitarían más diálogos por parte del Estado, pero este gobierno decidió otorgarles reconocimiento político y les abrió un lugar en mesas de negociación, lo que por demás es una cachetada a quienes le han cumplido a la paz.

Al Oído conversó con uno de los firmantes del acuerdo final de paz, Pastor Alape, quien con preocupación nos dijo, “necesitamos una reacción inmediata por parte del Gobierno y compromiso con los firmantes del acuerdo de paz, no es posible ver esta falta de garantías. La comunidad del ETCR Miravalle en San Vicente del Caguán se ve obligada a dejar atrás sus sueños, su vida y su hogar, esto debido a las amenazas que se han recibido en las cuales en 40 días las y los #FirmantesDePaz deben abandonar el territorio.”

Añadiendo que “hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la comunidad internacional, a todas y todos a buscar soluciones por medio del diálogo donde se garantice el respeto por la vida de la comunidad en proceso de reincorporación”.

El expresidente Juan Manuel Santos también envió un fuerte mensaje al presidente Petro: “El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el acuerdo de paz”.

Entonces, así las cosas, vemos un gobierno que le cumple a las disidencias y que no tiene líneas rojas con grupos ilegales, pues pese a todas las violaciones de cese al fuego no se levanta de la mesa y que diariamente incumple a quienes, si le han cumplido a la paz. Presidente, esto no es con discursos, es con acciones.

Las cifras del primer trimestre, según el Reporte Humanitario por parte de Vivamos Humanos y la coordinadora humanitaria, informan que:

- 272 eventos violentos a nivel nacional.

- 129 posibles violaciones al cese al fuego.

- 113 acciones en contra de la defensa y el respeto a la vida.

- 69 restricciones a la movilidad.

- 47 afectaciones a liderazgos sociales.

Todo esto es lo que termina es imposibilitando lograr el objetivo de la ‘paz total’. Presidente Petro no le de miedo recomponer, no le de miedo reestructurar el equipo negociador y la agenda de diálogos. Necesitamos que la política de seguridad se fortalezca. El cambio no puede seguir en reversa.