WOM tiene que hacer una inversión rápida: Mintic

Cartagena

El ingreso a la Ley de Quiebras en Estados Unidos de Wom, tiene a la empresa de telecomunicaciones a un paso de finalizar sus servicios en Colombia.

El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, aseguró que ante la amenaza tiene claro el proceso para migrar los usuarios a otras compañías.

“La SIC tiene ya un plan B para que los usuarios pasen a ser de otras empresas, es decir, el servicio de telefonía celular en Colombia sigue, hay otras empresas que pueden prestar el servicio, esos usuarios migrarían en un plan de la SIC a otros operadores. Los usuarios están protegidos realmente”, sostuvo Lizcano.

Explicó que no financiarán una empresa privada teniendo en cuenta que enriquecería a otro sector, cuando el país tiene muchas compañías y el mundo.

“Yo le di más o menos un mes, que está contando en este preciso momento, para que traigan los recursos al país e inviertan en la operación, porque primero tienen que pagar lo que deben del espectro, eso no lo puedo rebajar porque es una obligación y tienen que empezar a mostrarnos cómo es que van a recuperar la empresa. Si ese plan no es claro y no es creíble, WOM sería liquidada en los próximos meses”, dijo el ministro.

Añadió, “estamos tratando de salvar a WOM por dos razones importantes, uno porque si WOM se quiebra le queda debiendo mucha plata a muchos proveedores del sector y eso obviamente me afecta al país en crecimiento del empleo, no es que vaya a quebrar el sector, pero si afecta una parte”.

“Dos porque a nosotros nos interesa la competencia, quedar en manos de menos empresa no están bueno para los usuarios, por eso les aceptamos desde el gobierno estar en Ley de Quiebras capítulo 11 de los Estados Unidos”, señaló.

El ministro insistió en que, la empresa tiene que hacer una inversión rápida para que sea financiable el plan de quiebra, puesto que sin recursos va a ser difícil sostener la operación.