Diego Muvará, cantante y compositor, habló sobre su canción ‘My Wonder Mujer’

Diego Muvará es un cantante y compositor cucuteño, conocido por ser vocalista de la banda Romanzza con la que duro 13 años. En el 2020 decidió debutar como solista y lanzó su primer sencillo ‘Tú te pasas’.

Así, Muvará pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para contar a cerca de su proceso como solista y hablar sobre su canción ‘My Wonder Mujer’.

‘My Wonder Mujer’

“Cuando saqué este sencillo pensaba en que quiero hablar sobre lo maravillosa que es esta mujer, pero ‘Wonder Woman’ no me rimaba tanto y decir mujer maravillosa me sonaba a una balada muy antigua, entonces dije ‘My Wonder Mujer’. Me parecía chévere al oído y cuando tú lo buscas en las redes sociales es lo único que aparece y me conviene mucho que el nombre sea original”, comentó el cantante.

¿Cuándo empezó a hacer música?

“Hace al menos casi unos 20 años, tuve un proyecto musical que en Cúcuta y en la ciudad vecina, Bucaramanga, el cual tuvo un muy buen auge que fue la banda Romanzza, pero en el 2020 este proyecto acaba después de 14 años de carrera, de modo que, decidí surgir como Diego Muvará”, dijo el artista.

Raíces colombianas

“Siempre he sonado como si no fuera de acá, he sonado de afuera. Cuando escuchaba mi música en la radio sin saber que yo era de acá, la gente decía que parecía de México o de otro lado, pero no quiere decir que yo desconozca todo lo que aquí hay tan lindo musical y artísticamente. No obstante, mi influencia musical no fue arraigada en mi tierra, fue de sonidos de otros lados del mundo. Sin embargo, siempre he llevado en alto el nombre de Cúcuta y Norte de Santander a donde voy porque muchas veces de repente la gente se olvida de que es Cúcuta y de que no es Venezuela, si tenemos frontera y mucho de ellos, pero nosotros somos Colombia”, comentó el cucuteño.

Banda Romanzza

Si bien el cantante cucuteño es conocido por haber sido vocalista de la banda Romanzza durante 13 años, sin embargo, actualmente busca que la gente lo llame por Diego Muvará.

“Todavía me toca trabajar muy fuerte en mi trabajo como solista para que mi nombre Diego Muvará sea conocido. Aunque no desconozco que me sigan llamando el que cantó en Romanzza porque fue mi escuela, mi proyecto hace mucho tiempo y me dio todo lo que soy hoy en día”, dijo el cantante.

Reviva la entrevista a continuación: