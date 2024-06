“Petro le reclamaba a Uribe que amordazaba a la prensa, hay doble moral”: Juvinao

El presidente Gustavo Petro aseguró que “no son bobos y buscan dividirlos con cadenas de whatsapp”. ¿La división proviene del mismo gobierno? ¿Hay fuego amigo en la presidencia? ¿hay división entorno a Laura Sarabia?

En diálogo con Sigue La W la representante Catherine Juvinao del partido Verde aseguró:

“Dejen de hacerse las víctimas y los perseguidos. He visto al Pacto Histórico defender a la periodista María Jimena Duzán cuando hacía acusaciones contra el gobierno Duque o Uribe o Santos. Hay un doble estándar y rasero de este gobierno que alaba a la prensa cuando la prensa les gusta o cuando la prensa defiende causas que el Pacto Histórico siente como afines, pero le parece que hay que criminalizar a la prensa cuando la prensa hace esas mismas denuncias y cuestionamientos ahora hacia ellos. Ahora ustedes tienen el poder y el sujeto de escrutinio ahora son ustedes y eso no es ninguna conspiración esos son pesos y contrapesos en una democracia”.

La Representante Juvinao agregó que hay doble moral por parte del presidente Gustavo Petro respecto a los cuestionamientos a la prensa.

“Aquí hay doble discurso y una doble moral muy peligrosa que cuando era activista y le reclamaba a Álvaro Uribe Vélez que amordazaba a la prensa y la estigmatizaba (...) Todas las preguntas del periodismo son válidas. Aquí no hay que caer en la falacia de que si el periodismo es bueno o malo, o si se la está enfilando a uno o al otro, el periodismo puede cuestionar a los políticos desde la orilla que sea, y la responsabilidad de los servidores públicos es responder, a la prensa no se le puede responder atacándola. Tenemos un principio en la Constitución Política que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa”, afirmó.

¿Qué dice el Pacto Histórico?

Entre tanto el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, aseguró que no están atacando a la prensa sino a algunos opinadores.

“Quiero llamar a la verdad a la doctora Juvinao yo sé que para ella es difícil hablar con verdad pero yo quiero reiterarle lo que aquí he dicho y quiero que por favor si me va a atacar ella mantiene con ganas de atacarme, primero diga la verdad. Yo aquí no acusé a la prensa. Yo aquí no acusé a los medios. Yo hablé de unos opinadores. Yo entiendo que lo suyo sea confundir doctora Juvinao pero lo primero que uno debe hacer es llamar a la verdad, y usted puede ver la grabación. Yo dije ‘algunos opinadores desde las 5 de la mañana arrancan’ no medios, y yo he sido respetuoso con la prensa antes, hoy y lo seré mañana”, aseguró Ocampo.

La representante Juvinao le contestó:

“Es muy delicado que el representante Ocampo diga que hay una matriz armada por los medios de comunicación para tumbar al gobierno y que ellos de verdad creen que esto hace parte de un golpe blando. Yo he visto al representante Ocampo en el pasado defender la libertad de prensa cuando él denunciaba actos de corrupción en el gobierno Uribe”.

Ocampo insistió que sí hay una matriz para “moler a Petro:

“Queremos que la Fiscalía nos aclare qué pasó. También necesitamos saber lo que se dice sobre el hermano de la directora del Dapre, si es verdad o no. Hemos solicitado a la Fiscalía que además, llamen a las personas que lo dicen y aporten el patrimonio el tema del apartamento, nos parecería muy grave. Pero es igual de grave que si no es cierto, hoy haya hecho una matriz de noticia que no es verdad. Y este gobierno todos los días le sale una matriz de noticia para decir que es corrupto que no sabe, que está dividido, porque la meta aquí es moler a Petro, la meta es acabar al gobierno como sea y del golpe blando es cierto, esto no hubiera sido en el gobierno de Duque o Santos”, advirtió el congresista petrista.

