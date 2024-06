Así quedó la clasificación general tras la segunda etapa del Tour de Francia 2024

Bologna (Italy), 30/06/2024.- Slovenian rider Tadej Pogacar (R) of UAE Team Emirates and Danish rider Jonas Vingegaard of Team Visma Lease a Bike in action during the second stage of the 2024 Tour de France cycling race over 199km from Cesenatico to Bologna, Italy, 30 June 2024. (Ciclismo, Francia, Italia, Eslovenia) EFE/EPA/BERNARD PAPON / POOL / BERNARD PAPON / POOL ( EFE )