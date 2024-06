Inglaterra remontó y venció agónicamente 2-1 a Eslovaquia: se metió a cuartos de Eurocopa

Gelsenkirchen (Germany), 30/06/2024.- Jude Bellingham of England (R) scores the 1-1 equalliser goal during the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between England and Slovakia, in Gelsenkirchen, Germany, 30 June 2024. (Alemania, Eslovaquia) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI / GEORGI LICOVSKI ( EFE )