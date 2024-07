“El mejor acierto del presidente Petro ha sido mi relevo en MinJusticia”: Néstor Osuna

El ministro de Justicia saliente, Néstor Osuna, asistió este 2 de junio a su última reunión como jefe de cartera en la comisión de expertos para la reforma a la Justicia.

En medio de la discusión para escuchar las nuevas propuestas, Osuna aprovechó para darle unas palabras a su sucesora, Ángela María Buitrago, donde dijo que su relevo fue el mejor acierto del presidente Petro para el Ministerio de Justicia.

“Cariño no quita conocimiento, el que yo la aprecie, el que le tenga una enorme admiración, no me nubla la cabeza para entender el gran acierto del presidente al mejorar el Ministerio de Justicia con el nombramiento de Ángela, esto va a ir a la velocidad del crucero”, expresó Osuna.

También aseguró que nadie es imprescindible en estos temas, “todo seguirá muy bien”.

#NoticiaW | El saliente MinJusticia, Néstor Osuna, dedicó unas palabras a la nueva ministra, Ángela María Buitrago: "el que yo la aprecie, el que le tenga una enorme admiración, no me nubla la cabeza para entender el gran acierto del presidente para mejorar el Ministerio". — W Radio Colombia (@WRadioColombia) July 2, 2024

Néstor Osuna reveló que son tres las propuestas que ya están listas para la reforma a la Justicia:

Reforma del sistema penal acusatorio.

Proyecto de humanización de cárceles.

Proyecto de eliminación de violencia de género.

En este orden de ideas será Buitrago la encargada de sacar adelante la comisión de expertos: “Yo creo que ha sido bien importante poner en la agenda pública temas, que, aunque no queden totalmente resueltos, son temas permanentes, sobre qué es justo y cuál es el sentido del castigo”, dijo Osuna.

Sobre su sucesora Buitrago, expresó: “lo otro que quisiera decir es que el segundo tiempo va a ser estelar, con la doctora Ángela Buitrago como ministra de Justicia, este país va a disfrutar y va a beneficiarse enormemente, de una experta en temas judiciales, de administración de justicia en temas de derechos humanos, una gran experta, realmente una doctora que siempre ha estado comprometida con la vía pública (...) el mejor acierto del presidente Petro en el Ministerio de Justicia, ha sido el relevó que nos anunció ayer”.

Finalmente, en cuanto a si ya tiene algún nuevo cargo o anuncio en el radar, respondió que “por ahora lo que tengo que hacer es empacar las cositas en el Ministerio y contarle a la doctora Ángela cómo están los trámites en curso, después unos días de vacaciones”.