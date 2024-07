Polémica por borrador que cambiaría requisitos para ingreso a carrera diplomática

En los últimos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un borrador de resolución con el que se modificarían los requisitos para los aspirantes a la carrera diplomática en el país.

Uno de los puntos más neurálgicos se concentra en la posible flexibilización en la exigencia del idioma inglés en el primer filtro. La exigencia del idioma inglés no sería de B2 sino de B1. Todo, sustentado en equiparar condiciones con las personas que están en las regiones y que hacen parte de grupos étnicos.

“Bajar el nivel de la clasificación del idioma en este contexto puede ir en detrimento de la calidad, formación y participación del concurso. Además, se abrirían espacios a certificaciones e institutos no formales, lo que claramente representaría para Colombia una desventaja en temas de negociaciones, proyecciones, ejercicios políticos y demás”, dice uno de los comentarios de la resolución.

En este punto no queda especificado si durante el año de preparación de carrera en la Academia Diplomática, quien se presente con un nivel bajo de inglés puedan nivelase con cursos que la misma entidad financie.

Otro de los requisitos que se modificaría es el mecanismo de evaluación. Según lo establecido, ya no se tendría un examen de selección múltiple, sino que se presentarían dos ensayos: uno de conocimiento general y otro de relaciones internacionales que solo tendría un valor en la calificación del 10%.

Además, se deberá entregar un video donde el aspirante expone sus conocimientos. Una nueva medida que también ha generado dudas, ya que no están establecidos los mecanismos de calificación y, además, en las observaciones aseguran que se puede hacer uso de la inteligencia artificial y de programas de edición.

También indican que no todos los aspirantes tendrían las herramientas tecnológicas para acceder o publicar un video de calidad.

Sumado a esto, se dará una calificación acumulable por pertenecer a un grupo étnico o social específico.

“No está claro qué criterio técnico se usa para determinar el puntaje de las cuotas y la acumulación de porcentaje. El porcentaje asignado por acción positiva es tan alto que afecta el principio constitucional del mérito, que debería ser el principal criterio en el concurso”, dice uno de los comentarios.

Agregan en las observaciones de la resolución que, “los porcentajes asignados no deben ser acumulables, ya que, si tenemos a una persona de comunidad indígena, que está en SISBEN y además habla una lengua nativa, esto ya le significa un 15% del puntaje, sin haber presentado las pruebas, lo cual es discriminatorio con los demás participantes, que pueden tener mejores calidades en formación y capacidades personales”.

También, como de costumbre, se dará un porcentaje específico por manejar un tercer idioma. Sin embargo, se dará un 5% a quien hable una lengua indígena.

“No es claro cuáles pueblos y/o lenguas corresponden a este artículo. Si bien la Ley 1381 de 2010 menciona un reconocimiento y protección de algunas poblaciones étnicas, no se evidencian de manera particular en esta resolución. De nuevo, el nivel de clasificación de Idiomas B1 no es el nivel adecuado para un contexto diplomático; esto representaría una desventaja para el país en el escenario internacional”, puntualizan.