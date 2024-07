Suspenden clases en colegios públicos de Cartagena por falta de pago a docentes

Cartagena

Como mentirosos calificaron docentes al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y al secretario de educación, Alberto Martínez, por el no pago del salario correspondiente al mes de junio y retroactivos.

Con un plantón y el cierre de las Instituciones Educativas exigieron el cumplimiento de lo prometido, “que la deuda sería saldada el martes 2 julio, a primera hora”.

“Se le cayó el hecho de que pagaba hoy martes a primera hora, el alcalde es mentiroso, Dumek y Alberto Martínez le mintieron a la comunidad educativa de la ciudad”, afirmó el presidente del Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (SUDEB), Pedro Herrera.

Aseguró, “le demostramos que podían hacer planes de contingencia, todas las entidades territoriales del país han pagado, más del 90% del país han pagado, tenemos la fuente de información de FECODE; se comprometen, no les queda otra, en buscar y hacer el trámite extremo en el pago del día de hoy. el departamento de bolivar pago la prima de servicios con el doble de los trabajadores, entonces es falso el proceso de armonización es una decisión intencionada”.

“Nosotros lo que hemos dicho es una sola cosa, si no nos pagan hoy mañana estamos aquí a las 7:00 a.m., son ellos los principales responsables que no inicie la actividad escolar en la ciudad de Cartagena. ¿Cuántos intereses les genero el cúmulo de la plata durante este fin de semana en el banco?”, siguió expresando Pedro Herrera.

Los docentes tuvieron un encuentro con la alcaldesa encargada, María Patricia Porras, quien funge como secretaria general de la Alcaldía, a quien llamaron arrogante, “se disculpó de manera pública con los trabajadores administrativos y contra la educación por el mal trato”.

“Están incumpliendo los derechos sagrados como lo es el salario, los maestros estábamos de vacaciones, no recibimos el pago y el primer día de labores es exigiéndole al gobierno mentiroso de Dumek Turbay y Alberto Martínez el salario del mes de junio”, aseguró Herrera.

La Administración Distrital informó que los pagos de nómina, retroactivos y bonos se pagarán los días 2, 3 y 5 de julio; las primas serán pagadas antes del 15 de julio.

“Los registros presupuestales y certificados de disponibilidad presupuestal estarán listos desde este martes 2 de julio en horas de la mañana”, comunicó la Alcaldía.

Notificó “la situación presentada es derivada de la transición entre dos planes de desarrollo. Este proceso de armonización presupuestal, común en todas las administraciones territoriales y realizado cada cuatro años, ha causado pausas temporales en los pagos; la administración distrital ha trabajado rigurosamente para completar el proceso de armonización presupuestal, el cual quedó listo a finales de la semana pasada y hoy será formalmente oficializado con la apertura de la ventana presupuestal”.

“La Secretaría de Educación ha preparado toda la documentación necesaria, para asegurar que el presupuesto se ejecute a las 8 de la mañana de este martes, 2 de julio. Las fechas estimadas para los próximos pagos son pago de nómina, martes 2 de julio de 2024, en la tarde; retroactivos, miércoles 3 de julio de 2024, en la tarde; bonos, viernes 5 de julio de 2024; Primas: antes del 15 de julio de 2024″, informó el secretario de Educación, Alberto Martínez.

Detalló “Después de mediodía, hacia las 2:00 de la tarde, empezarán a reflejarse los pagos de los maestros, directivos y personal administrativo; la trazabilidad de pago indica que mañana miércoles estaremos haciendo el pago de retroactivos a los funcionarios administrativos, que todavía están pendientes de recibirlo, porque los profesores lo recibieron el día 27 de mayo de este año. El día viernes, de esta semana, estaremos pagando los bonos que también están pendientes para algún sector de nuestra comunidad educativa”.

“Ya estamos corriendo la nómina de primas para pagarla antes del 15 de julio. Durante este año hemos mantenido religiosamente los pagos antes, incluso del cierre del mes, y así lo seguiremos haciendo, porque nuestro interés es que nuestra comunidad esté contenta, esté feliz y esté tranquila”, insistió Martínez.

Denuncias

El presidente del Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (SUDEB), Pedro Herrera, denunció que en estos seis primeros meses han hecho tres actos de protesta contra el secretario de Educación.

“Por falta de pago al retroactivo, falta de pago a horas extras, lo que tiene que ver ahora con el salario de junio y todo el desmembramiento que están haciendo de los vigilantes y de los manipuladores del Plan de Alimentación Escolar; hoy están sacando a los compañeros con más de 15 -17-18 años, para llevar todo el respaldo de las hojas de vida de los concejales que hoy están en su gran mayoría estrechados con el alcalde”, denunció Pedro Herrera.

Manifestó, “no están respetando la lista de elegibles, están nombrando por fuera de la lista de elegible; en los corrillos denuncian presunta venta de plaza en la Secretaría de Educación, durante el primer semestre. 4.500 cupos menos para el sector educativo en este año, matrícula oficial, pero firmaron el decreto de $6.700 millones en el mes de marzo para entregárselo a los colegios privados”.

“¿Por qué razón?, están violentando el artículo 27 de la ley 715, si no está la capacidad instalada de los establecimientos educativos no se puede contratar con el sector privado”, insistió.

“Es falso lo que han dicho que están por la calidad de la educación, lo que están buscando cómo amasar los negocios con el sector privado, para convertir la educación en un gran negocio, estamos dispuestos a luchar para quitarle la máscara a este gobierno”, enfatizó Pedro Herrera.

“Hemos retado al Distrito para ver quién está diciendo la verdad, o ellos o nosotros, le estamos diciendo que hagamos un debate público para demostrar a la ciudad con argumentos que le están diciendo, que le digan a la ciudad”, concluyó.