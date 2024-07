“Yo no buscaría el camino para una constituyente”: Luis Fernando Velasco

Tras el anuncio de su salida del Gobierno, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló en los micrófonos de La W sobre las presuntas diferencias que tuvo con el presidente Gustavo Petro, que lo llevaron a tomar la decisión.

Uno de los puntos, quizás más neurálgicos, es el poder constituyente que el presidente Petro ha convocado en varias ocasiones y al que el ministro Velasco no le dio su apoyo.

“Yo veo que no hay bloqueo institucional y me mantengo en ello. Claro, uno puede construir grupos constituyentes, pero de construir grupos constituyentes a ir a una Asamblea Nacional Constituyente, pues ahí hay un trecho. Yo no recomendaría buscar el camino de la Asamblea Nacional Constituyente, me parece que sería un desgaste terrible para el país”, dijo.

En ese mismo sentido, Velasco aseguró que la solución, más allá de una Asamblea Constituyente, es desarrollar mucho más los derechos plasmados en la Constitución del 91.

“Es bueno que la gente tenga este elemento. Que uno quiera materializar un espíritu constituyente no significa necesariamente que tenga que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Un espíritu constituyente se materializa el día cuando se vuelvan a organizar para defender la reforma agraria, los campesinos de todo el país. El espíritu constituyente se materializa cuando las Juntas de Acción Comunal Tengan Poder”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: