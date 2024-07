Juan Fernando Cristo dice que buscará un acuerdo nacional para explorar una Constituyente

En una primera declaración, el ministro del Interior designado, Juan Fernando Cristo, se refirió a los propósitos que tendrá durante su trabajo en una de las carteras más importantes del Gobierno. El alto funcionario indicó que, aunque no es ingenuo y sabe las dificultades y la polarización que hay en el país, dividirá sus esfuerzos en cuatro grandes temas para sacar adelante los proyectos del presidente Petro.

Por eso, el primer propósito, y quizás uno de los temas que lo catapultó a este nuevo cargo, está relacionado con preparar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente a futuro.

“La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas, y vamos a abrir a partir de ahora un diálogo con todos los sectores del país, con sectores amigos del Gobierno y de oposición, con las Altas Cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con los sindicatos, con los gremios y los empresarios, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una Constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que, si llegamos a un acuerdo político nacional, se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno”.

El segundo propósito, según Cristo, estará encaminado a lograr la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

“Este ha sido un tema de bastantes horas de conversación con el presidente. Él ha reiterado que, con la implementación del acuerdo de paz, hay avances, pero hay tareas pendientes y desde el Ministerio vamos a asumir estas responsabilidades y coordinar esas tareas con todos los funcionarios que han asumido esa responsabilidad y esa tarea”, agregó Cristo.

El tercer propósito será profundizar la autonomía territorial en Colombia y eso tiene que ver con la discusión de un nuevo ordenamiento territorial y el fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos y municipios de Colombia.

Por último, el cuarto propósito estará encaminado a sacar adelante la agenda legislativa con los propósitos del Gobierno.

“Nos reuniremos con todos los ministros para definir las prioridades de esa agenda donde, sin duda, estarán la reforma a la salud, la reforma laboral y la ley estatutaria de educación”, concluyó.