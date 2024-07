La situación de seguridad está pasando de castaño a oscuro: Juan Fernando Petro

La Unidad Nacional de Protección informó que en las últimas horas un vehículo que hace parte del esquema de protección de la Casa de Nariño recibió un impacto en el vidrio posterior izquierdo cuando se movilizaba por la Avenida Circunvalar, a la altura del barrio La Paz, en Bogotá.

Minutos después, se conoció que el esquema pertenece a la seguridad de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, quien no se encontraba dentro del vehículo que fue atacado con un elemento contundente.

En los micrófonos de W Radio, Juan Fernando Petro aseguró que está a la espera del informe y del peritaje del elemento con el que fue agredido su vehículo. Además, confirmó que esperará que su esquema se fortalezca.

“Fue más que una simple piedra. Ya estoy esperando el estudio del peritaje. Estamos entrando en un espacio de violencia o de atropellar a las personas porque sí y eso es preocupante. (...) Ya están pasando muchas cosas; se están subiendo las cosas de castaño a oscuro, a negro; uno está en un espacio de intranquilidad”, agregó.

El hermano del presidente Petro también se refirió a las inconformidades que han presentado diferentes integrantes de la familia presidencial con sus esquemas de seguridad en medio del ‘fuego amigo’ que se vive en Casa de Nariño.

“Sí, han venido pasando cosas. Uno necesita un esquema que te dé confianza y que no se presente ningún conflicto, y lo que ha pasado es que están rotando mucho a la gente. No es lo mismo que esté alguien varios años con usted y esta rotación debe ser para mejorar, pero el espacio de confianza se pierde; no es claro por qué lo hacen”, agregó.

Por último, Juan Fernando Petro aseguró que no quiere pensar que quieren atentar en su contra en medio de la polarización que vive el país.

“Uno despierta odio y amores, y hay que tener en cuenta eso. Mi riesgo ha ido aumentando y no quiero pensar que alguien quiera atentar contra mi vida o la de quien esté a mi servicio”, concluyó.

