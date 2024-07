Los Juegos Olímpicos de París 2024 contarán con el apoyo de 45.000 voluntarios

Patricia Rojas pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el proceso de voluntariados que se abrió para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según indicó, lleva viviendo 12 años viviendo en Francia. “Se presentaron 300.000 candidatos para ser voluntarios para los Juegos Olímpicos. Fueron aceptados 45.000 personas”.

En cuanto a las razones que la llevaron a presentarse, explicó que “a mí me gusta mucho el voluntariado, aquí en Francia hay muchas oportunidades de hacer esa actividad. Siempre soñé con hacer lo que me gusta sin pensar si me pagan o no”.

Añadiendo que “los Olímpicos son un evento tan grande que yo dije quiero ir, pero no como espectadora sino como para hacer parte de la organización y por eso me presente”.

Por último, detalló que hará parte del evento durante el 12 de julio al 14 de agosto porque para esa fecha tiene programada su misión.

Escuche la entrevista completa a continuación: