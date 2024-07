Padres de pacientes en condición de discapacidad protestan en contra de la Eps Sanitas

A la sede de la Eps Sanitas, ubicada en la carrera 47 con calle 84, al norte de Barranquilla, llegaron los padres de pacientes en condición de discapacidad para protestar por la presunta mala prestación del servicio por parte de la promotora de salud.

De acuerdo con Apadeu, organización de padres de pacientes en condición de discapacidad, Sanitas no le está brindando ni transporte, ni medicamentos a esta población.

“Le han suspendido a los niños el transporte, es una barrera que han puesto para que los niños se rehabiliten, y me parece que teniendo un interventor esto esté pasando, porque cuando intervienen una Eps es para mejorar y ahora estamos peor”, denunció Rosalba Amaranto, presidenta de Apadeu.

Rosalba aseguró que, a parte del transporte, Sanitas no está entregando los medicamentos y ha puesto unas series de trámites que dificultan la prestación del servicio, “estas trabas administrativas no me parecen justas”, dijo la líder del grupo social.

La protesta pacífica ha impedido que los otros usuarios cumplan con sus citas médicas, ya que está bloqueando la puerta principal de la entidad de salud.