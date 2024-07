Por bajo recaudo de impuestos en Bolívar, piden al Gobierno reforma tributaria territorial

Cartagena

Un informe sobre ingresos tributarios en Bolívar presentó el director financiero de ingreso del departamento, Gerardo Rodríguez, quien explicó que los tributos son bastante complejos en relación con otros que se presentan a nivel nacional.

Expuso que esto se debe porque, los tributos departamentales dependen del mercado a diferencia de tributos municipales.

“Dependemos mucho de los precios y del mercado. La principal base de los ingresos tributarios son prácticamente los vicios como las cervezas, los licores, vinos, aperitivos, y para poder mirar cuál es el comportamiento de estos ingresos pues hay que entender la coyuntura económica por la que atraviesa nuestro país y no ha sido la mejor. Tenemos una inflación bastante alta, tenemos unas tasas de interés bastante alta, y tenemos un crecimiento económico bastante pobre que indudablemente se está reflejando en esos ingresos”, exteriorizó el director financiero de ingreso del departamento.

Propuso a los diputados que reflexionen respecto a los impuestos del departamento, “hay que pensar en presionar al gobierno nacional para hacer reforma tributaria territorial, porque no podemos seguir viviendo bajo la sombra de este tipo de impuestos que son tan inflexibles y tan inelásticos”.

Rodríguez detalló que el impuesto de vehículos es el que menos le genera ingresos al departamento de Bolívar, en promedio le genera entre un 4% y 5%.

“Es el que más le genera trabajo porque tenemos más de 150 mil vehículos, 150 mil derechos de petición, todas las tutelas que se puedan desprender de ahí, todos los recursos que se interponen en ese sistema, es el que más nos mantiene en trabajo administrativo”, señaló.

Añadió, “son casi 20 años con un problema de actualización de información de vehículos, no crean que en 6 meses yo voy arreglar el problema, pero estoy trabajando en eso; estamos trabajando en la actualización de las bases de datos y hemos encontrado todo tipo de desórdenes que no vienen necesariamente de la gobernación, sino que también vienen de los tránsitos municipales”.

“Los tránsitos municipales, ¿qué hemos descubierto? que han hecho lo que quieren, han legalizado vehículos sin ni siquiera pasar por la gobernación para decir que pagaron el impuesto de vehículos, ni siquiera han pagado el impuesto de vehículos ¿cómo es que ya está matriculado el vehículo?. Eso me llevo a mi ha sancionar a gran parte de los tránsitos, no es quedarme con la sanción sino actualizar las bases de datos”, reveló.

Puntualizó, “las matrículas de vehículos están golpeando al departamento indudablemente, tenemos que pensar en hacer algo”.

El director financiero de ingreso del departamento sostuvo que, otro impuesto que genera poco ingreso es de degüello de ganado, “puede mejorar mucho porque la mayoría de los mataderos en el departamento de Bolívar están cerrados desde hace muchísimos años y nada que se abren”.

“Lo que más existe en el departamento de Bolívar es el sacrificio de ganado clandestino, entonces qué pasa sino no buscamos mecanismos para tener un mayor control, para que se abran los mataderos que es un tema principalmente del nivel nacional, no podríamos pensar en tener mayores resultados. El gobierno del presidente Petro en algún momento dijo que iba a revivir los mataderos municipales, genero un debate, creo que se quedó allí el tema, nos tocaría mirar a nosotros como podemos revivirlo buscando recursos del gobierno nacional”, expresó.

Se refirió al contrabando como uno de los principales problemas que enfrenta el departamento y destacó el desarrollo del plan anti contrabando, “en el momento en que tenga el grupo operativo listo, indudablemente a los primeros que les vamos a decir es a ustedes los diputados”.

“Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es el contrabando técnico que se genera en el sur de Bolívar, es un contrabando muy complejo, me metí en la cabeza y dije voy a acabar con el contrabando del sur de Bolívar, ese contrabando técnico que hace que el impuesto de la cerveza se lo lleve Santander e inclusive Cesar y nosotros no tengamos aquí nada”, especificó

Siguió diciendo, “el tema del sur es bastante complejo por el orden público, tenemos que enfrentarlo, allá funciona la guerrilla y el Clan del Golfo, los comerciantes tienen que amoldarse a la situación o no pueden hacer sus actividades. En San Pablo me dijeron doctor le recomendamos que se vaya ya, porque aquí todos los días hay un muerto, entonces quítese ese uniforme y mire que la camioneta en la que usted viene ya a tienen visualizada”.

Ante lo manifestado por Gerardo Rodríguez, el diputado José Felix García sustentó que tiene información de la situación en el sur de Bolívar.

“Los grupos legales manejan la venta de todos los licores y lo hacen de manera monopólica y de contrabando, no hay autoridad que los detenga, los transportan por las vías que hace el estado”, manifestó

Afirmó que, hay irregularidades en el impuesto de registro por malos manejos administrativos al interior con funcionarios del departamento.

“Eso si afecta verdaderamente los ingresos a las arcas del departamento porque no son dos centavos, es mucho dinero, qué responsabilidad tiene la empresa que maneja las estampillas porque si yo voy a registrar una escritura publica y lo hago con una estampilla falsa dónde me la dieron, quién me la entrega”, dijo el diputado.

El director financiero de ingreso del departamento respondió que, no es que están generando un ilícito a la gobernación sino directo al contribuyente cuando van hacer un registro de una escritura. Reiteró que por los controles de la gobernación descubrieron las irregularidades, las cuales fueron denunciadas.