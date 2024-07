“Tienen miedo de que sea candidato presidencial”: Daniel Quintero tras sanción de la PGN

En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por un periodo de seis meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero por participación en política, esto quiere decir que no podrá ocupar cargos públicos.

El exmandatario antioqueño pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, asegurando que apelará la decisión, pero que no le sorprende.

“Vamos a apelar, este es un fallo inconvencional e inconstitucional que viola la ley, que no tuvo garantías. Fue un proceso que hace parte de un movimiento político contrario a nosotros, la estrategia de los políticos es eliminar a los otros, sacarlos del camino”, aseguró.

Asimismo, aseguró que su inhabilitación solo es una estrategia para evitar su llegada a las elecciones presidenciales de 2026.

“La estrategia que buscan es sacarnos de las presidenciales, un zarpazo a la democracia. Ésta mal que la Procuraduría, siendo un órgano político, pueda sancionar a otros políticos”, dijo.

¿Colombia necesita una Constituyente?

En cuanto a la propuesta de una Asamblea Constituyente, el exalcalde comentó que la Procuraduría está mal porque es “juez y parte”.

“El sistema colombiano está mal, la justicia en Colombia esta mal, hay que hablar de arreglar a Colombia y eso no va a pasar en el congreso, porque ellos lo han empeorado, por eso necesitamos una Constituyente”, agregó.

Comentó además que a él no lo están juzgando por el trino que llevó a su participación en política, “porque si fuera por un trino estarían la mitad de los alcaldes del país condenados, a mi me juzgan por demandar Hidroituango, por haber rechazado la presión que me hizo el GEA para entregarles EPM, por haber gobernado sin esos poderes que se creen dueños de todo”.

Finalmente, dijo que es probable que la Procuraduría busque extender su inhabilitación para frenar su candidatura, “no entiendo por qué le tienen tanto miedo a que sea candidato a la Presidencia, seguro porque temen que pase lo que en Medellín, que ganamos contra todos los poderes”.

Escuche la entrevista completa en La W: