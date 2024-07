Congresista salpicado por lavado de activos, ¿se engavetaron investigaciones?

El representante a la Cámara por Norte de Santander Wilmer Guerrero es uno de los 77 investigados en un proceso de verificación para extinción de dominio de acuerdo con un documento que se encontraba en la memoria de Jaime Vásquez, veedor y periodista asesinado en Norte de Santander, el cual que fue revelado por el periodista Daniel Coronell.

El documento de la Dirección de Investigación Criminal e Internacional de la Policía, Dijín, solicitó una orden para la verificación de datos de 77 personas para un caso de extinción de dominio por presunto lavado de activos.

Sigue La W conoció documentos y peticiones a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que avancen las congeladas las investigaciones, que se quedaron sin respuesta, y que señalan a Guerrero como uno de los políticos que hacen parte del entramado de poder y corrupción en Norte de Santander en cabeza de William Villamizar, según denuncias de Jaime Vásquez, asesinado el 14 de abril de 2024.

Pese a estas solicitudes a la Fiscalía, las indagaciones no han sido concluyentes respecto al documento que pide ordenar inspección de los bienes de Guerrero y otras 76 personas en el marco de un proceso de extinción de dominio. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar al actual congresista de Norte de Santander por el escándalo de los 200 millones en plena campaña.

Se trata del proceso por el que Wilmer Guerrero fue capturadoel 10 de marzo de 2022, justo antes de elecciones, por llevar en efectivo 200 millones de pesos en vías de Ocaña, Norte de Santander. Según el representante, en dos instancias judiciales fue declarado absuelto de cualquier ilegalidad y la Corte no lo investigó porque para ese momento no era congresista.

¿El dinero no tenía nada que ver con su elección como representante, pese a que Guerrero lo estaba movilizando en efectivo en una camioneta justo durante su campaña a la Cámara por Norte de Santander? ¿Se pudo justificar este dinero en el reporte de sus gastos de campaña? ¿De dónde provenían los recursos? ¿Este hecho se conecta o no con la solicitud para verificar sus bienes en el marco de un proceso de extinción de dominio por supuesto lavado de activos?

Esto aseguró el representante Wilmer Guerrero:

“El 10 de marzo de 2022 me hicieron la legalización de la captura y después demuestro que es un dinero que he pedido prestado en una camioneta por tal motivo un juez determina ilegal mi captura, la Fiscalía apela la decisión del juez en primera instancia y lo llevan a su superior jerárquico y en la segunda instancia el juez determina que fue ilegal la captura, ordenan la devolución del dinero que fue consignado a la cuenta de la campaña y al portal cuentas claras”.

¿Por qué el dinero en efectivo?

“Tenía que hacer un pago de facturas. El dinero era por la venta de una camioneta y lo otro un préstamo de un crédito que había hecho. En el 2021 no era funcionario no tengo ni idea de esa lista. Fui investigado por la Fiscalía y la Corte en 2022 y 2023 y han revisado todos mis ingresos y no encontraron nada. Me prestaron el dinero y lo recogí y después lo reportamos en cuentas claras. Empresa Bicol había tenido vínculo comercial”, aseguró Guerrero.

Wilmer Guerrero aparece en el puesto 75 de la mencionada lista que tenía en su poder el asesinado veedor Jaime Vásquez. En el documento también está Wilmer Carrillo, con quien Guerrero creó la “wilmermanía” en Norte de Santander. Carrillo archivó una investigación contra el fiscal Francisco Barbosa en la Comisión de Acusación de la Cámara justo cuando el proceso en la que aparecen los “Wilmer” se empapeló en la Fiscalía. ¿Casualidad?

“No tengo nada que ver con el representante Wilmer Carrillo y los procesos que haya llevado, yo respondo de manera individual por mis actuaciones que han sido apegadas a la ley”, aseguró el representante a la Cámara del partido Liberal.

