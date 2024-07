¿Por qué la competencia de Nathan’s Famous vetó al récord mundial Joey Chestnut?

Joey Chestnut, quien tiene el récord mundial por comer 76 perros calientes en 10 minutos, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la práctica que realiza y el estilo de vida que debe llevar para participar en estas competencias.

Según relató, “sí practico comiendo de manera abundante, pero luego tengo un régimen de comida saludable y una dieta para llegar a mi peso normal. Es como un ciclo, practico, luego descanso y así mejoro mi habilidad para comer más”.

En cuanto a cómo controla su salud, Chestnut explicó que ha tenido mucha suerte, sin embargo, cada tres meses consulta a su doctor para mantener controlado su peso y sus hábitos alimenticios.

“En la universidad mis amigos sabían que comía mucho así que me inscribieron en el primer concurso, me daba pena al inicio, pero como me alentaron e hice el primer concurso me enamoré de esa actividad y disfruto de eso. No tengo que contenerme y disfruto vencer al oponente”, añadió.

Por otra parte, mencionó que le presta mucha atención a su salud digestiva, ingiere mucha fibra y suplementos. De esta manera, después de cada competencia se aleja del azúcar, come muy limpio, no come carbohidratos.

Escuche la entrevista completa a continuación: