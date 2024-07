No hay lugar seguro en Ucrania: doloroso relato de médica de hospital infantil bombardeado

Un ataque de Rusia al hospital pediátrico Okhmatdit en Kiev, Ucrania, dejó al menos dos muertos y más de 16 heridos.

La doctora Hanna Brudna, que trabajaba en dicho centro de salud, presenció el ataque y relató en La W cómo ella y su equipo vivieron los minutos después de que cayeran las bombas.

“Fue un momento horrible el que vivimos dentro del hospital. No puedo encontrar las palabras para describir cómo se vivió”, contó la doctora, añadiendo que ella vio desde adentro cómo el edificio “se destruyó completamente”.

A su vez, explicó que “una parte del edificio que tenía pacientes fue destruido, la pared frontal colapsó, todo el vidrio de las ventanas se encontraba en el piso y, a través de estas, se podía ver la imagen más horrible que uno se pueda imaginar. Yo estaba con mis colegas trabajando en el pasillo al momento del bombardeo, fuimos sorprendidos. Tuvimos que desplazar a los pacientes a otras partes del edificio para mantenerlos seguros, había muchísimo ruido”.

Cabe destacar que el hospital es el centro médico infantil más importante de Ucrania. Cada año, se realizaban 7.000 intervenciones quirúrgicas, incluidos tratamientos contra el cáncer y enfermedades hematológicas.

En estos momentos, todavía no se conoce con exactitud la cifra de muertos ni heridos, según la doctora Brudna.

En cuanto a los pacientes, aseguró que “todos han sido relocalizados a otros hospitales, tanto de Kiev como de otras ciudades en Ucrania. Mi departamento, con el equipo de doctores y enfermeras, está trabajando 24 horas al día para darle la atención necesaria a las personas que lo necesitan”.

“Desafortunadamente, no hay lugar seguro en Ucrania en este momento. No es una percepción, es la vida real, el día a día. Los rusos están haciendo ataques terroristas todo el tiempo. Ayer no solamente atacaron nuestro hospital, sino otros centros de salud y otras partes de Ucrania y Kiev”, sentenció la doctora.

