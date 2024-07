BBVA se sumó a la guerra de tasas de interés para adquirir vivienda VIS y no VIS

El Banco BBVA anunció este miércoles 10 de julio que se une a la guerra de tasas de interés para adquirir vivienda, bajándolas para crédito hipotecario y leasing habitacional desde el 11 de julio y cuyo desembolso sea antes del 31 de diciembre de este año.

Para compra de vivienda de interés social VIS será desde el 10% efectivo anual, si adquieren su vivienda nueva en proyectos financiados, no financiados, vivienda usada y de constructoras aliadas.

Para los interesados en comprar vivienda No VIS en la modalidad de Leasing Habitacional, reduce su tasa desde 10,50% efectivo anual si adquieren vivienda en proyectos financiados, no financiados o inmuebles usados. Mientras que en la modalidad de crédito hipotecario la tasa se reduce desde 11% efectivo anual para compra de vivienda en proyectos financiados y desde el 11,50% efectivo anual para proyectos no financiados, usados y de constructoras aliadas.

La entidad financiera agregó que no tendrá costo el avalúo y el estudio de títulos, siempre y cuando los clientes adquieran su inmueble VIS mediante crédito hipotecario y No VIS en la modalidad de Leasing Habitacional.

“Esta decisión aplica para todos los clientes y no clientes de la entidad financiera, quienes realicen la apertura de su cuenta de nómina con BBVA”, afirmó la entidad.

Está decisión se da tras el anuncio que ya hicieron Bancolombia, Davivienda y el Grupo Aval para impulsar la compra de vivienda en el país.