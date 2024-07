Diplomados virtuales gratis en Colombia: ¿cuál es la oferta y cómo se inscribe?

Tras culminar una carrera técnica, tecnológica o profesional, miles de colombianos buscan la manera de continuar formándose académicamente a través de una especialización o maestría; sin embargo, algunos optan por hacer diferentes diplomados pagos o gratuitos tanto en universidades nacionales como internacionales. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, este tipo de estudios tienen una duración aproximada de 160 horas o más, es decir, casi 6 días donde el estudiante tendrá la oportunidad de afianzar conceptos, aprender nuevas cosas y, sobre todo, crecer profesionalmente.

Aunque los diplomados resultan ser un plus en la hoja de vida profesional, como tal no son considerados como un grado académico, pues “se trata de un curso especializado dirigido a aquellos que desean adquirir conocimientos de una rama específica”; por lo tanto, al finalizar no se entrega un diploma, sino una certificación en la que se acredita la finalización exitosa de los módulos del curso.

Diplomados virtuales gratis en Colombia

Hacer diplomados gratuitos es una de las opciones que tienen los colombianos para seguir formándose; sin embargo, con el auge tecnológico en la educación, ahora es posible estudiarlos de manera virtual desde cualquier parte del territorio nacional; en ese orden de ideas, a continuación le compartimos algunas opciones ofertadas por diversas instituciones de educación superior:

Politécnico Superior de Colombia

Esta institución educativa tiene una amplia oferta de diplomados en diferentes áreas educativas; por ejemplo, en Administración se encuentran:

E-commerce (comercio electrónico)

Gestión del Riesgo Organizacional

Dirección y Planeación Estratégica

Gestión de Documentos y Archivos

Para inscribirse en los diplomados de dicha entidad, el ciudadano interesado deberá ingresar al siguiente enlace: https://politecnicosuperior.edu.co/diplomados-virtuales-gratis.html con el fin de conocer todos los cursos habilitados; luego, llenar el formulario de inscripción: https://www.politecnicosuperior.edu.co/inscripciones/inscripcion-diplomados.php para registrarse correctamente e iniciar clases entre 1 a 9 días calendario después de haber realizado la inscripción.

Vale la pena mencionar que, a pesar de que el diplomado es gratuito, el certificado tiene un costo de $80.000 COP.

Politécnico de Suramérica

Otra opción viable que se tiene es estudiar un diplomado en esta institución que ofrece cursos completamente gratuitos en ‘Nutrición Deportiva’, ‘Salud Mental’, ‘Transformación Digital en Recursos Humanos’, ‘Seguridad Informática’, entre otros.

Generalmente, cada uno de estos diplomados tiene una duración aproximada de 120 horas, donde el estudiante tendrá la oportunidad de ver cada uno de los módulos a su propio ritmo. Para inscribirse, el usuario interesado deberá ubicar el curso de interés a través del siguiente enlace: https://www.polisura.edu.co/diplomado-virtual y llenar el formulario correspondiente que se encuentra en la página web. Al igual que la anterior institución, el ciudadano tendrá que pagar $80.000 COP para obtener el certificado de finalización.

Politécnico de Colombia

Quien esté interesado en hacer un diplomado en dicha institución, podrá conocer toda la oferta por medio de su página web o dando clic en el siguiente enlace: https://politecnicodecolombia.edu.co/diplomados-virtuales-gratis.html en el que encontrará cursos de ‘Programación en PHP’, ‘Informática Básica’, ‘Gestión de Conflictos’, ‘Comercio Exterior’, ‘Contabilidad Básica’, entre otros.

El proceso de inscripción debe hacerse a través de este enlace: https://www.politecnicodecolombia.edu.co/inscripciones/inscripcion-diplomados.php, en el que se deben llenar todos los datos personales para quedar registrado.