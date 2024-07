Ordenan facilitar acompañamiento de perros de apoyo emocional a estudiantes universitarios

La Corte Constitucional ordenó que se reconozca y facilite el acompañamiento de perros de apoyo emocional como forma de tratamiento psicológico a los estudiantes de instituciones de educación superior.

Para el alto tribunal, estas universidades deben considerar el derecho a la salud mental de sus miembros, al momento de establecer los protocolos para la presencia de perros de apoyo emocional a sus instalaciones, en el ámbito de la convivencia multiespecie.

La decisión fue tomada luego de estudiar una acción de tutela que presentó una estudiante cuando solicitó reactivar la entrada de su perro de apoyo emocional a la universidad que cursaba sus estudios de derecho, (la Corte guardó reserva del nombre de la institución), esta petición la hizo luego de que las autoridades de la universidad le prohibieron la entrada a la mascota a todos los espacios de la institución, hasta que la estudiante no presentara los documentos relacionados con su historia clínica para soportar su proceso médico y la dependencia emocional respecto de su mascota, así como el carné de vacunación de esta.

Sin embargo, para la Corte, el vínculo de apego emocional entre el perro y su dueño promueve una sensación de bienestar, lo cual permite que estos sean empleados en el manejo de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, por lo que consideró que las instituciones de educación superior deben tener en cuenta que las terapias e intervenciones con perros de apoyo emocional se vuelven un medio para el ejercicio de otros derechos como la educación, y le ordena a la Universidad que debe establecer ajustes razonables en los protocolos de ingreso para las mascotas de apoyo emocional.

Sobre la decisión del proceso:

La Corte Constitucional le ordenó a la Universidad adoptar y cambiar el protocolo, y decidió abordar el estudio de fondo evidenciando que la entidad educativa vulneró los derechos a la salud, educación, debido proceso, defensa, contradicción e intimidad de la accionante.

Sin embargo, señaló que se configuró la carencia actual de objeto por daño consumado, es decir, que como la estudiante ya no se encuentra en la misma universidad en donde cursaba la carrera de Derecho, ya la tutela no puede resolver los derechos vulnerados de la joven. De todos modos, la Corte constató que durante el tiempo que la universitaria permaneció en la institución no le fue permitida la entrada de su perro de apoyo emocional a las instalaciones de la institución educativa.