“Mi trabajo empieza hoy mismo”: tras ser liberado, Mancuso ratifica su gestoría de paz

Sin esposas y con guardias de la Unidad Nacional de Protección a su alrededor, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ofreció una rueda de prensa, convocada por él mismo, a menos de veinticuatro horas de que un par de camionetas lo sacaran de la cárcel La Picota, donde permaneció desde su llegada a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos en febrero.

El encuentro con medios se llevó a cabo en un hotel en el occidente de Bogotá. Ante las cámaras aseveró que no le debe “nada” a la justicia, pues su salida de prisión fue ordenada al considerar que cumplió tanto con su pena por narcotráfico en Estados Unidos como con la determinada por la justicia transicional del paramilitarismo en Colombia, que fue de ocho años tras desmovilizarse.

“Salí de la prisión por pena cumplida. Cumplí el máximo de la condena e hice 18 años, cuando mi pena era de ocho años. No salgo porque me hayan dado algún beneficio, como el de la gestoría de paz, aunque me haya designado el presidente Gustavo Petro. El levantamiento se hace porque cumplí. No le debo nada a la justicia colombiana. No le debo nada a la justicia de ningún país del mundo”, expresó Mancuso.

El excomandante de las Autodefensas dijo tener como prioridad su atención a las víctimas del conflicto armado. Según contó, sostendrá una reunión con el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, para “organizar todo lo que tiene que ver con la agenda de paz que debo desarrollar en el país”. El futuro le depara comparecer ante la Unidad de Búsqueda y otras entidades para contar su verdad.

Los ofrecimientos para el cordobés, al parecer, no solo han llegado por parte del Estado, sino también por parte de universidades de Europa que quieren escucharlo en cátedras sobre conflictos. No obstante, contó que seguirá radicado en Colombia, así que declinó toda invitación.

“Mi trabajo inicia desde hoy mismo”, insistió, al tiempo que aseguró que ya inició contactos incluso con el Gobierno de Venezuela.

“Hemos solicitado permiso al gobierno del presidente Maduro para poder llegar a Venezuela y recuperar los restos de víctimas que durante el conflicto armado tuvimos responsabilidad y están en territorio venezolano. Tanto al pueblo colombiano como al venezolano, y especialmente al de frontera, le debo un pedido de perdón, un encuentro, reconciliación con ellos”, declaró el exparamilitar.

Salvatore Mancuso aprovechó la oportunidad para dirigirse nuevamente al expresidente Álvaro Uribe. “En el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, siempre se los he contado con absoluta claridad, y hoy lo invito a que seamos aliados”, mencionó, y puntualizó en que Uribe “puede ayudar mucho a la paz”. También recalcó que su intención no es tomar retaliaciones en contra del exmandatario.

La libertad del conocido durante el conflicto como ‘Mono Mancuso’ fue ordenada por la juez de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora. Mientras el monteriano se pasea por algunas calles y asume compromisos de reparación a víctimas, la Corte Constitucional analiza un conflicto de competencias entre la Jurisdicción Especial para la Paz y Justicia y Paz.