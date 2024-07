El alcalde de Magangué no se está lavando las manos, gobierno de Petro mintió: Diputado

Cartagena

“Mirar con mejores ojos al municipio de Magangué, no de manera política, y ayuda para resolver el problema que hay con el barrio Girardot, de una manera definitiva”, fue la solicitud que hicieron diputados de Bolívar, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), Carlos Carrillo.

De manera enfática el diputado, Ever Javier Rico Royero, aseguró que 26 familias no han permitido las obras correspondientes del Jarillón, el cual tiene en riesgo a otras 7 mil, porque se encuentran a la espera del cumplimiento de una promesa del gobierno nacional, la cual insiste ha resultado una mentira.

“Es para dejar una constancia que la Alcaldía de Magangué no se está lavando las manos, está dando nuevamente una solución con los pocos recursos que tiene el municipio y no dejar entre dicho la administración municipal. Criticar es fácil, yo siento que el doctor Carrillo desde que se posesiono anda en campaña de defensa del gobierno de Gustavo Petro, pero él no puede defender lo indefendible”, expresó el diputado Rico Royero.

Explicó, “primero llegó Javier Pava Sánchez, diciéndole a las 26 familias que les iba a dar una finca productiva a cada uno; luego sale el señor Pava y llega el señor este Olmedo López, a la dirección de UNGRD y cambia la situación, que ya no eran fincas productivas, sino que era una carta cheque de $90 millones que les entregaría a las familias. Es el gobierno de Gustavo Petro, representando en estos funcionarios, cuando llega ahora el señor Carlos Carrillo, el alcalde le reconoció que no ha mentido”.

Las 26 familias señaladas de no querer salir del barrio Girardot, el cual se encuentra en riesgo, habrían regresado al sector luego que el expresidente Juan Manuel Santos las reubicara junto con el resto de la comunidad para proteger sus vidas y así nadie viviera en el punto de máxima alerta.

“Yo quiero recordarle al pueblo bolivarense y a Colombia que, Girardot era un barrio en una situación de inminente peligro hace muchos años; el gobierno de la época, de Juan Manuel Santos, hizo lo correspondiente de reubicar creo que más de 327 familias, haciendo un barrio nuevo que se llama Villa Juliana. Hicieron un censo real, verídico y transportaron todas esas familias a ese barrio nuevo, casas nuevas, andenes, calles amplias con patios, todo cerrado. Un barrio digno, mejor que esos barrios subnormales de Magangué”, sostuvo el diputado.

Siguió diciendo, “26 familias se regresaron al sitio donde los desalojaron, esas 26 familias son las que están en riesgo inminente. El señor Carlos Carillo, que está hoy en la UNGRD, se molestó cuando el alcalde de Magangué le dice que el gobierno de Petro mintió”.

“Usted lo que vino a decir aquí es que saquen y reubiquen a las familias, porque ya el Estado intervino, ya solucionó el problema; la Unidad de Riesgo tiene $30 mil millones que no ha utilizado para la protección debida en ese barrio, porque hay 26 casas. ¿Qué pide los señores de las 26 familias, 13 están pidiendo la finca que le prometieron y los otros 13 están pidiendo los $90 millones”, detalló el diputado Ever Javier Rico Royero?

Añadió, “qué ofrece nuevamente el alcalde de Magangué, la administración municipal les promete las 26 casas en el barrio Villa Juliana que las han vendido ellos mismo, porque todos los propietarios del barrio Girardot lo que hicieron fue vender las casas; ni el 30% son del barrio Girardot, lo que se está dando es la solución de nuevamente comprarles las casas, reubicarlos nuevamente donde deberían estar”.

“Por uno u otros motivos, luego de que el expresidente Santos los sacara de Girardot, están otra vez; pero las familias no quieren salir, unos piden carta cheque de $90 millones y otros piden finca”, dijo el diputado.

Indicó, “solicitamos que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres haga un acompañamiento, vaya con el alcalde Pedro Alí a donde las familias y les diga vamos a irnos para la solución que está dando el alcalde; para que vea que no es fácil, porque el gobierno nacional les mintió”.

Diputados magangueleños aseguran estar preocupados por la población, y “por la forma como aborda el tema el gobierno nacional”.