Exclusivo: por primera vez habla el ministro de Educación, Daniel Rojas

El nombramiento de Daniel Rojas en el Ministerio de Educación Nacional ha levantado una enorme polémica por la publicación de mensajes suyos en las redes sociales plagados de expresiones soeces.

Su cuenta de X, antes Twitter, muestra sucesivos insultos en palabras de grueso calibre contra detractores del gobierno y medios de comunicación entre otros.

Algunas personas dicen que el ministro de Educación es procaz e intolerante porque en sus trinos ha llamado a la alcaldesa Claudia López, malparida. El mismo epíteto se lo ha aplicado al exalcalde Enrique Peñalosa y a los periodistas de Blu.

Ha tratado de “hp” al señor expresidente Álvaro Uribe y a miembros de la Policía Nacional. La expresión más suave que ha usado sobre un contradictor político es la de “pirobo”.

El reproche que algunos hacen consiste en señalar que Daniel Rojas, el designado ministro de Educación, es un maleducado.

Que el uso de esas expresiones empobrece la controversia pública y muestran su intemperancia frente al disentimiento, que todo se puede decir, pero respetando la dignidad humana del contradictor.

Otra fuente de críticas consiste en que el nuevo ministro de Educación no tiene experiencia en el campo educativo.

Rojas es economista y ha cumplido un papel destacado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Incluso detractores suyos reconocen que avanzó notablemente en la depuración de los inventarios de la entidad que maneja los bienes decomisados a la mafia y que muchos de esos inmuebles que se refundían en medio de la corrupción hoy están disponibles para la reforma agraria o incluso para propósitos educativos.

El periódico El Espectador en su editorial de hoy titulada “Ministro de Educación para la conspiración” señala: “Rojas, quien venía desempeñando una reconocida tarea como presidente de la Sociedad de Activos Especiales, llega sin mayor experiencia en el sector educativo a ocupar un cargo donde el Gobierno fracasó los primeros dos años”.

Agrega El Espectador: “Por eso, resulta extraña la designación de Rojas. No tiene peso en el gremio de la educación, no tiene mayor experiencia, no se le conocen sus propuestas audaces ni su capacidad de liderazgo”.

Y concluye que el presidente Petro está descartando personas con formación específica en el área educativa, incluso entre sus partidarios, para escoger un alfil suyo por su probada lealtad y no por su capacidad para manejar un tema tan sensible como la educación.

Muchas voces se han oído en torno a este controversial nombramiento, muchas menos la del principal protagonista del tema José Daniel Rojas Medellín, el ministro de Educación, quien ha aceptado entregar sus primeras declaraciones desde su designación aquí en El Reporte.