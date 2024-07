Intensifican la lucha contra el Fusarium Raza 4 Tropical en Magdalena y Guajira

Magdalena

En un esfuerzo conjunto por proteger la producción de plátanos y bananos en Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA) han desarrollado una serie de acciones de investigación y prevención dirigidos a combatir el Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T). Esta enfermedad, causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical, representa una amenaza significativa para la industria bananera y la seguridad alimentaria del país.

“Ya tenemos en el país diferentes materiales que pueden tener un perfil de resistencia a la enfermedad que no solo pueden atender la parte de banano de exportación, sino también plátanos pensando en seguridad alimentaria”, precisó Juan Camilo Gómez investigador de Agrosavia

Asimismo, se tienen unas parcelas donde se vienen analizando estrategias para convivir con el hongo, estrategias como mejorar la salud del mismo, para optimizar la salud del cultivo, esto con el fin de evitar que sea más agresivo.

Esta situación afecta las áreas productivas, en la Guajira y Magdalena hay un total de 1200 hectáreas en cuarentena y de esas se han perdido alrededor de 200, “el hongo lo que afecta son las áreas productivas, un número menos para exportación; pero en términos de calidad Colombia sigue exportando fruta, el Magdalena y la Guajira, eso no afecta su calidad para el consumo, pero por estrategia la recomendación es no cosecharla para no mover la enfermedad”, dijo el investigador, Juan Camilo Gómez.

En el marco del proyecto, se llevó a cabo un muestreo exhaustivo en viveros y fincas de endurecimiento en La Guajira y Magdalena. Se han analizado más de 150 muestras para cinco patógenos de suelo, incluyendo Foc R4T, Ralstonia, Nematodos, BSV y CMV.